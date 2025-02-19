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SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: 12 klasörlük dosya tek tek incelenecek!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
09:35
SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: 12 klasörlük dosya tek tek incelenecek!
SON DAKİKA… Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da 8 kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran'dı. Korkunç bir cinayete kurban giden Narin'in ölümüyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, tutuklandı. Anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanıkların avukatları ise alınan cezalara itiraz ederek beraat başvurusu yaptı. Davaya bakan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi ise 12 klasörlük dosyayı Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne yolladı. Gözler İstinaf'ın vereceği kararda…