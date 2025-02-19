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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: 12 klasörlük dosya tek tek incelenecek!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:35

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: 12 klasörlük dosya tek tek incelenecek!

SON DAKİKA… Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da 8 kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran'dı. Korkunç bir cinayete kurban giden Narin'in ölümüyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, tutuklandı. Anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanıkların avukatları ise alınan cezalara itiraz ederek beraat başvurusu yaptı. Davaya bakan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi ise 12 klasörlük dosyayı Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne yolladı. Gözler İstinaf'ın vereceği kararda…

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: 12 klasörlük dosya tek tek incelenecek!

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 19 gün süren arama çalışmalarının ardından küçük kızın çuval içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: 12 klasörlük dosya tek tek incelenecek!

Kan donduran cinayet, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yerini aldı. Yürütülen soruşturmada, şüpheliler arasında Narin'in aile üyeleri yer aldı. Çelişkili ifadeler veren anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran tutuklandı. 28 Aralık'ta yapılan duruşmada ise üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: 12 klasörlük dosya tek tek incelenecek!

Öte yandan hazırlanan ikinci iddianamede de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: 12 klasörlük dosya tek tek incelenecek!

Başsavcılık tarafından tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan ve Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanarak 2. Çocuk Mahkemesine sunulan iddianamelerle ilgili inceleme sürüyor.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: 12 klasörlük dosya tek tek incelenecek!

Öte yandan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024'te görülen son duruşmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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