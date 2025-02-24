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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 3 çocuk hakim karşısına çıkıyor
Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 16:18

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 3 çocuk hakim karşısına çıkıyor

SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) yer aldı. 5 yıla kadar hapsi istenen çocukların hakim karşısına çıkacakları tarih açıklandı. İşte detaylar!

İHA
SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 3 çocuk hakim karşısına çıkıyor

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin suça sürüklenen tutuksuz 3 çocuk hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. 3 çocuk, 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 3 çocuk hakim karşısına çıkıyor

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 3 çocuk hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

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SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 3 çocuk hakim karşısına çıkıyor

Başsavcılık tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi. çocuk, 20 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 3 çocuk hakim karşısına çıkıyor

Tensip zaptında dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi talep edildi.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 3 çocuk hakim karşısına çıkıyor

Talepte, şu ifadeler yer aldı:

"Dava dışı yaşı büyük şüphelilerin aynı olay kapsamında atılı suçu işledikleri iddiasıyla tanzim edilen iddianamenin Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildiği ve iddianamenin kabulü kararı sonrasında dosyaya kaydedildiği anlaşılmıştır. Dosyalar arasındaki hukuki, şahsi ve fiili irtibat karşısında aynı suçu işledikleri iddia edilen şahıslar hakkında çelişkili hükümler kurularak yargıya güvenin zedelenmesinin önlenmesi ve toplanacak olan delillerin tek bir mahkeme tarafından değerlendirilmesinin hüküm birliği ve usul ekonomisi yönünden daha yararlı olacağı kanaatine varılması nedenleriyle Çocuk Koruma Kanunu'nun 17/3. maddesi uyarınca dosyaların birleştirilmesi hususunda muvafakat sorulmasına karar verilmiştir."

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