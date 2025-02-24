Haberler
Yaşam
SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 3 çocuk hakim karşısına çıkıyor
Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
16:18
SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! 3 çocuk hakim karşısına çıkıyor
SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) yer aldı. 5 yıla kadar hapsi istenen çocukların hakim karşısına çıkacakları tarih açıklandı. İşte detaylar!