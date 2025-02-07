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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Bakanlık'tan Nevzat Bahtiyar hamlesi!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:17

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Bakanlık'tan Nevzat Bahtiyar hamlesi!

SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde avukatlarının tahliye olması için başvuru yaptığı Nevzat Bahtiyar ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın o hamlesi!

DHA
SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Bakanlık’tan Nevzat Bahtiyar hamlesi!

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davası Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında yer aldı.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Bakanlık’tan Nevzat Bahtiyar hamlesi!

19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in katilini bulmak için yürütülen soruşturmada aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı.

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SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Bakanlık’tan Nevzat Bahtiyar hamlesi!

Geçtiğimiz aylarda yapılan karar duruşmasında 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Bakanlık’tan Nevzat Bahtiyar hamlesi!

Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Bakanlık’tan Nevzat Bahtiyar hamlesi!

ANNE GÜRAN İÇİN DE BAŞVURU YAPILDI

Narin Güran davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'la avukatı, dün dikkat çeken bir başvuru yaptı. Avukat Yılmaz Demiroğlu, Yüksel Güran'ın müebbet hapis cezası için istinaf yoluna gittiklerini belirtti ve beraat talep ettiklerini açıkladı.

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