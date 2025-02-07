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SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Bakanlık'tan Nevzat Bahtiyar hamlesi!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
10:17
SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Bakanlık'tan Nevzat Bahtiyar hamlesi!
SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde avukatlarının tahliye olması için başvuru yaptığı Nevzat Bahtiyar ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın o hamlesi!