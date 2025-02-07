SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Bakanlık’tan Nevzat Bahtiyar hamlesi!

19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in katilini bulmak için yürütülen soruşturmada aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı.