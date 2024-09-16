Giriş Tarihi: 16.09.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
06:32
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde garip olaylar silsilesi! Katil bulunmasın diye çevirmedikleri dümen kalmadı
8 yaşındaki Narin cinayeti soruşturmasında iki akraba daha soruşturmanın farklı yere yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Narin'in kaybolduğu günden sonra ise köyde yaşananlar, ailenin Narin'in bulunmasını nasıl zorlaştırdığı ortaya koydu. Zanlıların mahkemedeki tutuklanma gerekçesi arasına giren bilgilere göre, Narin'in kaybolmasından sonra garip olaylar serisi yaşandı. Amca Salim Güran'ın aracın Narin'in iki DNA'sının bulunması ve birçok çelişkili ifadelerine rağmen zanlı cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Soruşturma dosyasına yeni giren bir delile de SABAH ulaştı.