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Giriş Tarihi: 16.09.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 06:32

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde garip olaylar silsilesi! Katil bulunmasın diye çevirmedikleri dümen kalmadı

8 yaşındaki Narin cinayeti soruşturmasında iki akraba daha soruşturmanın farklı yere yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Narin'in kaybolduğu günden sonra ise köyde yaşananlar, ailenin Narin'in bulunmasını nasıl zorlaştırdığı ortaya koydu. Zanlıların mahkemedeki tutuklanma gerekçesi arasına giren bilgilere göre, Narin'in kaybolmasından sonra garip olaylar serisi yaşandı. Amca Salim Güran'ın aracın Narin'in iki DNA'sının bulunması ve birçok çelişkili ifadelerine rağmen zanlı cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Soruşturma dosyasına yeni giren bir delile de SABAH ulaştı.

Halit TURAN
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde garip olaylar silsilesi! Katil bulunmasın diye çevirmedikleri dümen kalmadı

Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, olayın üzerinden yaklaşık 25 gün geçmesine rağmen olayın tam olarak aydınlatılamaması dikkat çekiyor.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde garip olaylar silsilesi! Katil bulunmasın diye çevirmedikleri dümen kalmadı

Bunda, köyde Narin'in kaybolduğu günden bu yana arama çalışmalarını zorlaştıran bazı garip olayların ve köydeki bazı kişilerin manipülatif bilgiler vererek güvenlik birimlerini yanıltmaya çalışmasının etkili olduğu belirtiliyor.

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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde garip olaylar silsilesi! Katil bulunmasın diye çevirmedikleri dümen kalmadı

KÖYLÜLER NEYİ GİZLİYOR

Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Narin'in ölüme götüren olayın arkasında tüm köyün sakladığı büyük bir sırrın olma ihtimali de giderek artıyor.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde garip olaylar silsilesi! Katil bulunmasın diye çevirmedikleri dümen kalmadı

Aracında Narin'in DNA'sı bulunduğu için tutuklanan amca Salim Güran, çelişkili ifadelerine rağmen henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Cinayete ilişkin tek itiraf, tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini amca Güran'dan alıp dereye attığı yönündeki ifadeden oluşuyor.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde garip olaylar silsilesi! Katil bulunmasın diye çevirmedikleri dümen kalmadı

Narin'in kaybolmasının ardından köyde yaşanan garip olaylar ve köydeki bazı kişilerce soruşturmayı engelleme çabaları mahkeme dosyasına da girdi.

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