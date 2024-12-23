SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı'nın 6 Aralık günü haklarında verdiği mütalaanın ardından sanıklar, 26 Aralık'ta ikinci kez hâkim karşısına çıkacak. Çok sayıda avukat ile gazetecilerin ve izleyicinin takip etmesi beklenen duruşmada, mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor.