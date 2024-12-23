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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…
Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:25

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…

SON DAKİKA… Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen katil hala bulunamadı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın cinayet suçlamasıyla yargılandığı davada, elde edilen her delil kafaları daha da karıştırdı. İkinci duruşmaya sayılı günler kala, gözler Narin'in avucundaki saç telleri ile sanık avukatlarının ortaya attığı o iddialardaydı!

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde sona gelindi.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…

ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Kur'an kursundan çıkıp evine gittikten sonra korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini teslim alarak dereye gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.

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SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…

SANIKLAR 2'İNCİ KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Dört sanık, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 7 Kasım günü görülen ilk duruşmada "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıkmıştı.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…

GÖZLER İKİNCİ DURUŞMADA

Mahkemenin ara kararının ardından duruşma ertelendi. Sanıklar, 26 Aralık Perşembe günün 2'inci kez hakim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı'nın 6 Aralık günü haklarında verdiği mütalaanın ardından sanıklar, 26 Aralık'ta ikinci kez hâkim karşısına çıkacak. Çok sayıda avukat ile gazetecilerin ve izleyicinin takip etmesi beklenen duruşmada, mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor.

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