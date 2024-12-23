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SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…
Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
10:25
SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İkinci duruşma öncesi gözler o iddialarda: Saç teli, yasak aşk, adımsayar ve…
SON DAKİKA… Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen katil hala bulunamadı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın cinayet suçlamasıyla yargılandığı davada, elde edilen her delil kafaları daha da karıştırdı. İkinci duruşmaya sayılı günler kala, gözler Narin'in avucundaki saç telleri ile sanık avukatlarının ortaya attığı o iddialardaydı!