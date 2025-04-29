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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı! İşte istenen cezalar
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:57

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı! İşte istenen cezalar

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı. 3'ü çocuk 15 sanık hakkında suçluyu kayırma suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı! İşte istenen cezalar

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, 'suçluyu kayırma suçundan' yargılanan 3'ü çocuk 15 sanıkla ilgili savcı mütalaasını tamamladı.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı! İşte istenen cezalar

Mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında 5 yıl hapis cezası istedi.

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SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı! İşte istenen cezalar

Aralarında Narin'in amcaları, kuzenleri, yengeleri ile Salim Güran'ın işçilerinin de bulunduğu 15 sanığın karar duruşması ise, 2 Mayıs'ta görülecek.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı! İşte istenen cezalar
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SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı! İşte istenen cezalar