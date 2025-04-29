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SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı! İşte istenen cezalar
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:57
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı! İşte istenen cezalar
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde savcılık mütalaasını tamamladı. 3'ü çocuk 15 sanık hakkında suçluyu kayırma suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.