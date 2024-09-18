SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde şok bilgiye SABAH ulaştı! Salim’in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın...

"BEN BU İŞİ HALLEDERİM"



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Devran Güran'a babası Salim Güran'ın Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcaların "siz karışmayın, ben bu işi hallederim" diye telkinde bulunması soruldu. Devran Güran bu soruya "babamın böyle bir söylemi olmamıştır" diye cevap verdi.