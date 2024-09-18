Giriş Tarihi: 18.09.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
06:50
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde şok bilgiye SABAH ulaştı! Salim'in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın...
Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde SABAH soruşturma dosyasındaki bir kritik bilgiye daha ulaştı. Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'a jandarmalar sorgusunda çarpıcı bir soru yöneltti. Devran'a babası Salim Güran'ın kendisine ve amcalarına "siz karışmayın, ben bu işi hallederim" şeklinde bir uyarısının olup olmadığı soruldu. Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili yenge Hediye Güran da "çocuğun kasten öldürülmesine iştirak" suçundan tutuklandı.