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Giriş Tarihi: 18.09.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 06:50

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde şok bilgiye SABAH ulaştı! Salim'in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın...

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde SABAH soruşturma dosyasındaki bir kritik bilgiye daha ulaştı. Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'a jandarmalar sorgusunda çarpıcı bir soru yöneltti. Devran'a babası Salim Güran'ın kendisine ve amcalarına "siz karışmayın, ben bu işi hallederim" şeklinde bir uyarısının olup olmadığı soruldu. Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili yenge Hediye Güran da "çocuğun kasten öldürülmesine iştirak" suçundan tutuklandı.

Halit TURAN
Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde şok bilgiye SABAH ulaştı! Salim’in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın...

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetiyle ilgili Türkiye'nin merakla sonucu beklediği soruşturma sürüyor. Son olarak Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran, halasının çocukları İsa Kaya ve Şeyma Kaya gözaltına alınmıştı. SABAH, soruşturma dosyasına giren çarpıcı bilgilere ulaştı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde şok bilgiye SABAH ulaştı! Salim’in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın...

Salim Güran'ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran'ın ailenin diğer 6 üyesi gibi olay gününe ait Whatsapp yazışmaları ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, bunu neden yaptığını da açıklayamadı.

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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde şok bilgiye SABAH ulaştı! Salim’in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın...

ÇAPRICI SORU

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Devran Güran ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde düğün davetiyesi dağıtmak için Mardin'in Derik İlçesine gittiklerini söyledi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde şok bilgiye SABAH ulaştı! Salim’in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın...

Narin kaybolduktan sonraki günlerde aile meclisinin toplanıp bir karar alınmadığını öne süren zanlıya soruşturma kapsamında ulaşılan babası Salim Güran'ın aile üyelerine yönelik söylemleri soruldu.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde şok bilgiye SABAH ulaştı! Salim’in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın...

"BEN BU İŞİ HALLEDERİM"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Devran Güran'a babası Salim Güran'ın Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcaların "siz karışmayın, ben bu işi hallederim" diye telkinde bulunması soruldu. Devran Güran bu soruya "babamın böyle bir söylemi olmamıştır" diye cevap verdi.

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