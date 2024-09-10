SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran neden Nevzat Bahtiyar’ı seçti?

Giriş Tarihi: 10.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
15:29
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra kayıplara karışan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında ek gözaltı kararı alınırken, itirafçı Nevzat Bahtiyar adliyeye sevk edildi. Adli Tıp uzmanları, Narin'in ne zaman öldüğüne ve nasıl öldürüldüğüne dair ceset üzerinde çalışmalarını yaparken, amca Salim Güran'ın küçük kızı dereye gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı neden seçtiği ortaya çıktı.