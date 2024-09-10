Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 10.09.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:29

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran neden Nevzat Bahtiyar'ı seçti?

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra kayıplara karışan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında ek gözaltı kararı alınırken, itirafçı Nevzat Bahtiyar adliyeye sevk edildi. Adli Tıp uzmanları, Narin'in ne zaman öldüğüne ve nasıl öldürüldüğüne dair ceset üzerinde çalışmalarını yaparken, amca Salim Güran'ın küçük kızı dereye gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı neden seçtiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran neden Nevzat Bahtiyar’ı seçti?

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra kayıplara karışan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran neden Nevzat Bahtiyar’ı seçti?

Anne, baba, amca ve ağabeyi ile kuzenlerinin de aralarında olduğu 25 kişinin sorgu işlemleri de Baplar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor. İstanbul Adli Tıpı Kurumu'nda Narin'den alınan 91 numune üzerinde de detaylı inceleme yapılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran neden Nevzat Bahtiyar’ı seçti?

NEDEN NEVZAT BAHTİYAR'I SEÇTİ?

Adli Tıp Uzmanları, Narin'in ne zaman öldüğüne ve nasıl öldürüldüğüne dair ceset üzerinde çalışmalarını yaparken, küçük kızı dereye gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı amca Salim Güran, iyi tanıdığı ve ustalığından dolayı bilerek seçtiği belirtiliyor.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran neden Nevzat Bahtiyar’ı seçti?

Sıva ve duvar ustası olduğundan dolayı cesedin saklanacağı yeri iyi ve profesyonel bir şekilde hazırlayabileceğini düşünerek Bahtiyar'ı seçtiği ifade ediliyor.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran neden Nevzat Bahtiyar’ı seçti?

Jandarma tarafından Narin'in bulunduğu yerde 8 kez yapılan tüm aramaya rağmen ceset bulunmamıştı.

SON DAKİKA