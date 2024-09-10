SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran neden Nevzat Bahtiyar’ı seçti?

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra kayıplara karışan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.