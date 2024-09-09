SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! İtirafçı cesedi işte bu araçla taşımış!

BATTANİYEYE SARILI ŞEYİ GÖSTEREREK 'BUNU YOK EDECEKSİN' DEDİ

Benim evim ve Muhtar Salim Güran'ın evi yaklaşık 80-100 metre mesafe vardır. Ben evden kendi aracım olan 23 AN 630 plaka sayılı aracım ile çıktım, sonra arkamdan beyaz renkli ve 47 plaka ile başlayan bir araçla Salim Güran'ın geldiğini gördüm. Mezarlıktan, Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda, Salim Güran bana korna ve selektör yaptı, ben de bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek benim aracıma doğru geldi, ben de araçtan indim ve Salim Güran bana eliyle göstermek suretiyle 47 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette ve hareketsiz vaziyette yatan bir insanın olduğunu gördüm" diye konuştu.