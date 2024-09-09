Giriş Tarihi: 09.09.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
18:04
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! İtirafçı cesedi işte bu araçla taşımış!
Son dakika haberi… Türkiye, korkunç cinayete kurban giden Narin Güran'a ağladı. 8 yaşındaki Narin, otopsi işlemleri sonrası köyünde toprağa verilirken itirafçı olan sıva ustası Nevzat B. kan donduran cinayeti anlattı. "Amca Salim Güran battaniyeye sarılı şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi. 200 bin TL teklif etti. Çuvalı alıp dereye götürdüm" ifadelerini kullandı. İtirafçının Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı aracın görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı. İşte detaylar!