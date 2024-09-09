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Giriş Tarihi: 09.09.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:04

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! İtirafçı cesedi işte bu araçla taşımış!

Son dakika haberi… Türkiye, korkunç cinayete kurban giden Narin Güran'a ağladı. 8 yaşındaki Narin, otopsi işlemleri sonrası köyünde toprağa verilirken itirafçı olan sıva ustası Nevzat B. kan donduran cinayeti anlattı. "Amca Salim Güran battaniyeye sarılı şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi. 200 bin TL teklif etti. Çuvalı alıp dereye götürdüm" ifadelerini kullandı. İtirafçının Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı aracın görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı. İşte detaylar!

DHA
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! İtirafçı cesedi işte bu araçla taşımış!

Türkiye'nin umutlu bekleyişi yerini büyük bir acıya bıraktı. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan Narin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonsuzluğa uğurlandı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! İtirafçı cesedi işte bu araçla taşımış!

Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi ve babasının üç amcasının da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alınırken sıva ustası Nevzat B. itirafçı olup kan donduran cinayeti tek tek anlattı.

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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! İtirafçı cesedi işte bu araçla taşımış!

Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat B., kasten öldürme suçundan 2 Eylül'de tutuklanan Narin'in amcası Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran'ın kendisine cesedi saklaması için 200 bin lira para teklif ettiğini anlattı. Nevzat B., ifadesinde "21 Ağustos'ta saat 6 buçuk sıralarında, Bağlar ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde yeni bir ev yaptırıyordum, bu evin elektrik tesisatı için gitmiştim. Sonra evimin olduğu Tavşantepe Mahallesi'ne geldim, evimde yemek yedim ve namaz kıldım. Ben saatini tam olarak hatırlamıyorum fakat öğlen saatlerini geçmişti, evimizin şebeke sularının kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı Salim Güran'ı aradım, 'içme suyumuz akmıyor' dedim. Yaklaşık olarak bir dakika kadar konuşmuşuzdur. Konuşma esnasında Salim Güran bana 'Ben arıza için yetkilileri ararım' dedi. Daha sonra aramızda bir konuşma olmadı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! İtirafçı cesedi işte bu araçla taşımış!

BATTANİYEYE SARILI ŞEYİ GÖSTEREREK 'BUNU YOK EDECEKSİN' DEDİ

Benim evim ve Muhtar Salim Güran'ın evi yaklaşık 80-100 metre mesafe vardır. Ben evden kendi aracım olan 23 AN 630 plaka sayılı aracım ile çıktım, sonra arkamdan beyaz renkli ve 47 plaka ile başlayan bir araçla Salim Güran'ın geldiğini gördüm. Mezarlıktan, Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda, Salim Güran bana korna ve selektör yaptı, ben de bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek benim aracıma doğru geldi, ben de araçtan indim ve Salim Güran bana eliyle göstermek suretiyle 47 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette ve hareketsiz vaziyette yatan bir insanın olduğunu gördüm" diye konuştu.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! İtirafçı cesedi işte bu araçla taşımış!

"İYİ DÜŞÜN 200 BİN TL VERİRİM"

Salim Güran'ın, yeğeni Narin'in cesedini yok etmek için 200 bin lira teklif ettiğini belirten Nevzat B., "İnsan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim, bu esnada Salim Güran bana hitaben 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Bu esnada etrafımızda kimse yoktu. Bana 'Aracında torba var mı?' dedi. Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk, bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı.

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