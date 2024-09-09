SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında! Silinen konuşmalar için harekete geçildi

Son dakika haberi: Tavşantepe köyünde kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan bir gizli tanık küçük kızla ilgili ifade verdi.



