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Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 06:36

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında! Silinen konuşmalar için harekete geçildi

Son dakika haberi: Günlerdir tüm Türkiye, kayıp Narin Güran'dan gelecek umutlu bir haberi bekliyordu. Ancak 19 gün sonra acı haber geldi. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedine köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde bulundu. Küçük kızın cesedinin çuval içine konulup, üzeri taş ile ağaçla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili sırları soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın sildiği whatsapp mesajları ele verecek.

Nazif KARAMAN
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında! Silinen konuşmalar için harekete geçildi

Son dakika haberi: Tavşantepe köyünde kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan bir gizli tanık küçük kızla ilgili ifade verdi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında! Silinen konuşmalar için harekete geçildi

Bunun üzerine baba Arif Güran'ın da alınan ifadesi ve gizli tanığın ifadelerinin ardından arama faaliyetleri Tavşantepe köyü yakınında bulunan dere yatağında yoğunlaştırıldı.

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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında! Silinen konuşmalar için harekete geçildi

Bunun üzerine cesedin bulunduğu bölgede, Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında! Silinen konuşmalar için harekete geçildi

İHBAR GELDİ, DEREDE ARAMA YAPILDI

Arama kurtarma ekipleri, ihbar üzerine dün sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde yeniden bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında! Silinen konuşmalar için harekete geçildi

Yapılan incelemelerde bir çuval içerisinde bulunan cesedin üzeri taşla ve ağaçlarla kapatıldığı tespit edildi. Yine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, ilk bulgular boğularak öldürüldüğü yönünde olduğu ifade edildi.

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