Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
06:36
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin sırrı Whatsapp mesajlarında! Silinen konuşmalar için harekete geçildi
Son dakika haberi: Günlerdir tüm Türkiye, kayıp Narin Güran'dan gelecek umutlu bir haberi bekliyordu. Ancak 19 gün sonra acı haber geldi. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedine köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde bulundu. Küçük kızın cesedinin çuval içine konulup, üzeri taş ile ağaçla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili sırları soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın sildiği whatsapp mesajları ele verecek.