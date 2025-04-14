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Haberler Yaşam Son dakika Narin Güran davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 18:51 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:51

Son dakika Narin Güran davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 15 kişinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti davanın 25 Nisan'a ertelenmesine karar verildi.

Son dakika Narin Güran davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 15 kişinin yargılanmasına başlandı.

Son dakika Narin Güran davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi

Duruşma yoğun katılım nedeniyle Narin Güran cinayeti ana davanın görüldüğü 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı.

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Son dakika Narin Güran davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi

Duruşma basına kapalı yapıldı. Öte yandan mahkeme heyeti davanın ertelenmesine karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika Narin Güran davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi
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Son dakika Narin Güran davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi