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Son dakika Narin Güran davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
18:51
Son dakika Narin Güran davasında flaş gelişme! Duruşma o tarihe ertelendi
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 15 kişinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti davanın 25 Nisan'a ertelenmesine karar verildi.