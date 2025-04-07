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SON DAKİKA! Narin Güran davasında yeni rapor! İstinaf mahkemesine sunuldu: Nevzat Bahtiyar'ın savunması çöktü
Giriş Tarihi: 07.04.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
16:40
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin avukatları istinaf mahkemesine sanıkların cep telefonu kayıtlarına ilişkin rapor sundu. İşte son dakika haberinin detayları...