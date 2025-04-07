Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! Narin Güran davasında yeni rapor! İstinaf mahkemesine sunuldu: Nevzat Bahtiyar'ın savunması çöktü
Giriş Tarihi: 07.04.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 16:40

SON DAKİKA! Narin Güran davasında yeni rapor! İstinaf mahkemesine sunuldu: Nevzat Bahtiyar'ın savunması çöktü

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin avukatları istinaf mahkemesine sanıkların cep telefonu kayıtlarına ilişkin rapor sundu. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
SON DAKİKA! Narin Güran davasında yeni rapor! İstinaf mahkemesine sunuldu: Nevzat Bahtiyar’ın savunması çöktü

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ailesinin avukatları, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın olay gününe ilişkin cep telefonu imajlarının adli bilişim mühendisi tarafından incelenmesi sonucu hazırlanan raporla ilgili basın toplantısı düzenledi.

SON DAKİKA! Narin Güran davasında yeni rapor! İstinaf mahkemesine sunuldu: Nevzat Bahtiyar’ın savunması çöktü

Adli bilişim mühendisinin tespitleri ile dava dosyasında yer alan daraltılmış baz çalışması ve Ulusal Kriminal Büro'nun raporuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporla ilgili konuşan avukat Mahir Akbilek, Narin Güran cinayeti davasında yerel mahkemenin kararına ilişkin istinaf sürecinin devam ettiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Narin Güran davasında yeni rapor! İstinaf mahkemesine sunuldu: Nevzat Bahtiyar’ın savunması çöktü

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMA TAMAMLANMIŞTIR"

Beklentilerinin, delillerle olayın açıklığa kavuşması olduğunu ifade eden Akbilek, "Hakikate ulaşmaya yardımcı olması gayesiyle sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilere erişilerek alanında uzman bilirkişiler tarafından anlaşılır metin ve grafiklere dönüştürülmesini sağlamak için yaptığımız çalışma tamamlanmıştır." dedi.

SON DAKİKA! Narin Güran davasında yeni rapor! İstinaf mahkemesine sunuldu: Nevzat Bahtiyar’ın savunması çöktü

"NEVZAT BAHTİYAR'IN SAVUNMASI ÇÖKTÜ"

Avukat Yılmaz Demiroğlu ise hakikate ve adalete ulaşma gayesiyle sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinde uzman bilirkişi incelemesi yapıldığını ve rapor hazırlandığını belirtti.

SON DAKİKA! Narin Güran davasında yeni rapor! İstinaf mahkemesine sunuldu: Nevzat Bahtiyar’ın savunması çöktü

Demiroğlu, "Elde ettiğimiz sonuçlar ve yorumlarımıza göre Nevzat Bahtiyar'ın verdiği beyanların hakikate uymadığı ve savunmasının çöktüğü sonucuna ulaşmış bulunmaktayız.