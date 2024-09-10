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Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:51

SON DAKİKA! Narin Güran soruşturmasında flaş: 91 örnek Adli Tıp'ta! Çalışmalar başladı

Diyarbakır Bağlar'da yaşadığı köyde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın otopsisi sırasında cesedinden alınan 91 ayrı doku örneği incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Örnekler dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na ulaştı. İncelemeler bu sabah 1. İhtisas Kurulu bünyesinde başladı. Raporun ise 15 gün ile 1 ay aralığında hazırlanacağı kaydedildi. Raporla birlikte Narin'in ölüm zamanı ve ölüm sebebi net olarak belirlenecek. Rapor cinayet soruşturmasında çok önemli bir delil olacak.

Nazif KARAMAN
SON DAKİKA! Narin Güran soruşturmasında flaş: 91 örnek Adli Tıp’ta! Çalışmalar başladı

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra derede çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ön raporu ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA! Narin Güran soruşturmasında flaş: 91 örnek Adli Tıp’ta! Çalışmalar başladı

Raporda Narin'in içinde olduğu çuvalda cesede ait olduğu değerlendirilen kaval kemiği bulunduğu, cansız bedeninden 91 örnek alındığı, çürüme başladığı gerekesiyle ölüm şekli ve zamanının belirlenemediği belirtildi.

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SON DAKİKA! Narin Güran soruşturmasında flaş: 91 örnek Adli Tıp’ta! Çalışmalar başladı

Kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak çalışmayla belirleneceği belirtilen raporda, şöyle denildi:

SON DAKİKA! Narin Güran soruşturmasında flaş: 91 örnek Adli Tıp’ta! Çalışmalar başladı

"Cenaze bütünlüğü bozulmadan önce ve cesedin içerisinde bulunduğu çuvaldan çıkarılmadan skopi işlemlerine tabi tutulduğu, radyoloji uzmanı ve adli tıp uzmanları eşliğinde gerekli incelemelerin yapıldığı, sonrasında moleküler ve genetik incelemeye esas olacak biyolojik bulgu, sürüntü örneklerinin detaylıca cesedin her noktasından olacak şekilde alındığı, ceset üzerinden alınan örneklerden istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde örneklerin alındığı, toplamda 91 adet örnek alındıktan sonra cesedin tekrar skopi işlemine tabi tutulduğu, skopi işlemi ardından klasik otopsi yapılmak üzere ceset otopsi salonuna alındı.

SON DAKİKA! Narin Güran soruşturmasında flaş: 91 örnek Adli Tıp’ta! Çalışmalar başladı

Otopsi işlemleri yukarıda belirtilen Adli Tıp uzmanları eşliğinde yapılan işlemlerin tümü kamera kaydı alınmak suretiyle usulüne uygun bir biçimde başlanıldığı, Adli Tıp Uzmanlarınca cesedin açıldığı, sol bacak diz kapağında itibaren kopma olduğu, cesedin bulunduğu bir çuval içerisinde cesede ait olduğu değerlendirilen muhtemel kaval kemiği olduğu değerlendirilen kemiğin muhafaza altına alınarak diğer kemik parçalarının da alınarak,

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