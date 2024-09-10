Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
10:51
SON DAKİKA! Narin Güran soruşturmasında flaş: 91 örnek Adli Tıp'ta! Çalışmalar başladı
Diyarbakır Bağlar'da yaşadığı köyde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın otopsisi sırasında cesedinden alınan 91 ayrı doku örneği incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Örnekler dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na ulaştı. İncelemeler bu sabah 1. İhtisas Kurulu bünyesinde başladı. Raporun ise 15 gün ile 1 ay aralığında hazırlanacağı kaydedildi. Raporla birlikte Narin'in ölüm zamanı ve ölüm sebebi net olarak belirlenecek. Rapor cinayet soruşturmasında çok önemli bir delil olacak.