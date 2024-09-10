SON DAKİKA: Narin Güran’ın ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya’dan yeni açıklama!

Yerlikaya, "Sosyal medya paylaşımında aileye başsağlığı dilemediniz, ona binaen bir şüphe mi var?" sorusuna ise "Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. 'Başımız sağ olsun' dedim. Oldukça açık, daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?