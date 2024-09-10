Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
12:39
SON DAKİKA: Narin Güran’ın ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya’dan yeni açıklama!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek; ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" dedi. Bakan Yerlikaya, "Sosyal medya paylaşımında aileye başsağlığı dilemediniz, ona binaen bir şüphe mi var?" sorusuna ise şu yanıtı verdi... Bakan Yerlikaya, Narin ile ilgili yapılan provokatif paylaşımlar hakkında da açıklama yaptı.