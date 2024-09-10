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Giriş Tarihi: 10.09.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:39

SON DAKİKA: Narin Güran’ın ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya’dan yeni açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek; ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" dedi. Bakan Yerlikaya, "Sosyal medya paylaşımında aileye başsağlığı dilemediniz, ona binaen bir şüphe mi var?" sorusuna ise şu yanıtı verdi... Bakan Yerlikaya, Narin ile ilgili yapılan provokatif paylaşımlar hakkında da açıklama yaptı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya’dan yeni açıklama!

Bakan Yerlikaya, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gelinen aşamaya ilişkin, "Şu anda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürütüyor. Hep beraber ne olacağını göreceğiz" dedi. Yerlikaya, "Gözaltı sayısı artabilir mi?" sorusuna, "Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı" yanıtını verdi.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya’dan yeni açıklama!

Yerlikaya, cinayet nedenine ilişkin soru üzerine, "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi.

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SON DAKİKA: Narin Güran’ın ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya’dan yeni açıklama!

Sayın Cumhurbaşkanımız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp, hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya’dan yeni açıklama!

Yerlikaya, "Sosyal medya paylaşımında aileye başsağlığı dilemediniz, ona binaen bir şüphe mi var?" sorusuna ise "Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. 'Başımız sağ olsun' dedim. Oldukça açık, daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?

SON DAKİKA: Narin Güran’ın ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya’dan yeni açıklama!

İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi. Görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek.

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