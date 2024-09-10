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Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:49

SON DAKİKA | Narin Güran'ın cansız bedeni çuval içerisinde bulunmuştu! Çuvalı dereye atan babanın oğlundan flaş açıklama

Son dakika haberi... Türkiye canice katledilen Narin Güran'a ağlıyor. Küçük Narin'in 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında bir çuval içinde bulunmuştu. İtirafçı olan Nevzat B., Narin'in cansız bedenini amca Salim Güran'dan teslim aldığını ve 200 bin TL karşılığında küçük kızın cesedinin bulunduğu derenin kenarına bıraktığını anlattı. Nevzat B.'nin oğlu Ferhat B. ise konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ferhat B. açıklamasında, "Bu saatten sonra o insana 'baba' demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın cansız bedeni çuval içerisinde bulunmuştu! Çuvalı dereye atan babanın oğlundan flaş açıklama

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Kan donduran olayda tek şüpheli ise amca Salim Güran'dı.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın cansız bedeni çuval içerisinde bulunmuştu! Çuvalı dereye atan babanın oğlundan flaş açıklama

Aracının ön koltuğunda Narin Güran'ın DNA'sı bulunan ve aynı zamanda Tavşantepe Mahalle Muhtarı olan amca Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden gizli bir tanık ise kan donduran cinayeti anlattı.

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SON DAKİKA | Narin Güran’ın cansız bedeni çuval içerisinde bulunmuştu! Çuvalı dereye atan babanın oğlundan flaş açıklama

NEVZAT B. İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!
Adının Nevzat B. olduğu öğrenilen gizli tanık, 21 Ağustos günü amca Salim Güran'ın Narin'in battaniyeye sarılı cesedini verdiği ve "Bunu yok edeceksin sana 200 bin TL veririm" dediğini anlattı. Gizli tanık Nevzat B., "Bana 'Aracında torba var mı?' dedi. Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk, bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın cansız bedeni çuval içerisinde bulunmuştu! Çuvalı dereye atan babanın oğlundan flaş açıklama

DEREYİ İŞARET ETTİ, 'ORAYA GÖTÜR' DEDİ
Üzerinde asılı bir küçük çanta vardı, çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalın ağzını orada bağlamadan benim aracım olan 23 AN 630 plakalı kırmızı renkli şahin model aracımın arka koltuğun önündeki ayak paspasının olduğu yere koydum ve aracıma bindim, aracımın yönü mezarlık tarafıydı. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'Göl' diye tabir ettiğimiz, Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın cansız bedeni çuval içerisinde bulunmuştu! Çuvalı dereye atan babanın oğlundan flaş açıklama

Narin Güran'ın 8 Eylül'de bulunduğu yere inerek çevrede ip aradım. İp bulamayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi ve çantasının ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki, çuval birisi tarafından bulunur, diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Büyüklüğü 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı" ifadelerini kullandı.

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