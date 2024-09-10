SON DAKİKA | Narin Güran’ın cansız bedeni çuval içerisinde bulunmuştu! Çuvalı dereye atan babanın oğlundan flaş açıklama

Narin Güran'ın 8 Eylül'de bulunduğu yere inerek çevrede ip aradım. İp bulamayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi ve çantasının ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki, çuval birisi tarafından bulunur, diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Büyüklüğü 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı" ifadelerini kullandı.