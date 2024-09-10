Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
09:49
SON DAKİKA | Narin Güran'ın cansız bedeni çuval içerisinde bulunmuştu! Çuvalı dereye atan babanın oğlundan flaş açıklama
Son dakika haberi... Türkiye canice katledilen Narin Güran'a ağlıyor. Küçük Narin'in 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında bir çuval içinde bulunmuştu. İtirafçı olan Nevzat B., Narin'in cansız bedenini amca Salim Güran'dan teslim aldığını ve 200 bin TL karşılığında küçük kızın cesedinin bulunduğu derenin kenarına bıraktığını anlattı. Nevzat B.'nin oğlu Ferhat B. ise konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ferhat B. açıklamasında, "Bu saatten sonra o insana 'baba' demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.