SON DAKİKA: Narin Güran’ın katilini korumak isteyen 2 kişi kim? Jandarmaya konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

Narin Güran'ı kim öldürdü? Türkiye, 8 yaşındaki Narin Giran'ı katleden caniyi arıyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Narin Güran toprağa verildi. Güran'ın son yolculuğuna gözaltında olan ailesi katılamadı. "Narin Güran'ın katili kim?" sorusunun yanıtını bulmak için soruşturma titizlikle sürerken, 24 kişinin sorgusu sürüyor. Sorguda bir kişinin itirafçı olduğu, amca Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini çuval içinde kendisine verdiğini, kendisinin de dereye gömerek, taşlarla üstünü kapattığını söyledi. Öte yandan Narin'i öldüren caninin ortaya çıkmaması için köylüleri uyaran 2 kişinin de gözaltına alındığı bildiriliyor. Peki, bu 2 kişi kim? İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları…