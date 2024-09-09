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Giriş Tarihi: 09.09.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:28

SON DAKİKA: Narin Güran’ın katilini korumak isteyen 2 kişi kim? Jandarmaya konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran'ın katili kim? Türkiye dünden beri bu sorununun yanıtını arıyor. Narin Güran, otopsinin ardından bugün toprağa verilirken, 24 kişinin sorgusu sürüyor. Gözaltına alınanlardan biri cinayet ile ilgili önemli bir itirafta bulunurken, oklar daha da güçlü bir şekilde amca Salim Güran'ı göstermeye başladı. 'Narin Güran'ı kim öldürdü?' sorusunun yanıtına artık daha çok yaklaşılırken, katili korumak için kapı kapı dolaşan 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Narin Güran’ın katilini korumak isteyen 2 kişi kim? Jandarmaya konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

Narin Güran'ı kim öldürdü? Türkiye, 8 yaşındaki Narin Giran'ı katleden caniyi arıyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Narin Güran toprağa verildi. Güran'ın son yolculuğuna gözaltında olan ailesi katılamadı. "Narin Güran'ın katili kim?" sorusunun yanıtını bulmak için soruşturma titizlikle sürerken, 24 kişinin sorgusu sürüyor. Sorguda bir kişinin itirafçı olduğu, amca Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini çuval içinde kendisine verdiğini, kendisinin de dereye gömerek, taşlarla üstünü kapattığını söyledi. Öte yandan Narin'i öldüren caninin ortaya çıkmaması için köylüleri uyaran 2 kişinin de gözaltına alındığı bildiriliyor. Peki, bu 2 kişi kim? İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Narin Güran’ın katilini korumak isteyen 2 kişi kim? Jandarmaya konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

TÜRKİYE NARİN GÜRAN İÇİN AĞLIYOR

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran kayboldu. Güran'a ulaşabilmek için kolluk kuvvetleri seferber oldu. Tüm köy didik didik arandı, ifadeler alındı ancak Narin Güran'a bir türlü ulaşılamadı.

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SON DAKİKA: Narin Güran’ın katilini korumak isteyen 2 kişi kim? Jandarmaya konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

Köylülerin ve ailenin suskunluğu yetkililerin şüphesini artırırken, Narin Güran'ın ağabeyinin kolundaki diş izleri dikat çekti. Yapılan incelemede, diş izlerinin Narin Güran'a ait olup olmadığı belirlenemedi. ağabey serbest kalırken, Tavşantepe Köyü Muhtarı Narin Güran'ın amcası Salim Güran gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın katilini korumak isteyen 2 kişi kim? Jandarmaya konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

Amca Salim Güran, birçok soruya yanıt vermezken, Narin'i öldürmediğini, arama çalışmalarına katıldığını, kendisinin de çok üzüldüğünü söylemekle yetindi. Amcaya ait bir araçta yapılan incelemede Narin Güran'a ait DNA tespit edildi. Amca Güran, Narin'i araca almadığını ancak aracının kapılarının hep açık olduğunu, Narin'in binmiş olabileceğini belirtti.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın katilini korumak isteyen 2 kişi kim? Jandarmaya konuşmayın diye kapı kapı gezmişler

Narin Güran'ın kaybolduğu zaman diliminde amcanın telefonunun kapalı olması da şüpheyi artırdı. Amcanın sorulara yanıt vermemesi, delillerin amcayı göstermesi sonrası savcılık tutuklama talep etti. Amca Salim Güran, 'Kasten Öldürme' şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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