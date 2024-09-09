Giriş Tarihi: 09.09.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
13:28
SON DAKİKA: Narin Güran’ın katilini korumak isteyen 2 kişi kim? Jandarmaya konuşmayın diye kapı kapı gezmişler
SON DAKİKA HABERİ: Narin Güran'ın katili kim? Türkiye dünden beri bu sorununun yanıtını arıyor. Narin Güran, otopsinin ardından bugün toprağa verilirken, 24 kişinin sorgusu sürüyor. Gözaltına alınanlardan biri cinayet ile ilgili önemli bir itirafta bulunurken, oklar daha da güçlü bir şekilde amca Salim Güran'ı göstermeye başladı. 'Narin Güran'ı kim öldürdü?' sorusunun yanıtına artık daha çok yaklaşılırken, katili korumak için kapı kapı dolaşan 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları…