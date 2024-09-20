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Giriş Tarihi: 20.09.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:48

SON DAKİKA - Narin Güran'ın köyündeki çocuklar hakkında flaş rapor: Bakanlık hazırladı! Korkunç cinayet sonrası...

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Narin Güran cinayetiyle ilgili bir rapor hazırladı ve köydeki çocukların davranışlarını, nasıl etkilendiklerini ele aldı. Bakanlık, Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların, fazla konuşmadıkları, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildiklerini bildirdi.

SON DAKİKA - Narin Güran’ın köyündeki çocuklar hakkında flaş rapor: Bakanlık hazırladı! Korkunç cinayet sonrası...

Son dakika... Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi.

SON DAKİKA - Narin Güran’ın köyündeki çocuklar hakkında flaş rapor: Bakanlık hazırladı! Korkunç cinayet sonrası...

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

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SON DAKİKA - Narin Güran’ın köyündeki çocuklar hakkında flaş rapor: Bakanlık hazırladı! Korkunç cinayet sonrası...

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi.

SON DAKİKA - Narin Güran’ın köyündeki çocuklar hakkında flaş rapor: Bakanlık hazırladı! Korkunç cinayet sonrası...

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

SON DAKİKA - Narin Güran’ın köyündeki çocuklar hakkında flaş rapor: Bakanlık hazırladı! Korkunç cinayet sonrası...

BAKANLIKTAN YENİ RAPOR: KÖYDEKİ ÇOCUKLAR KORKUNÇ CİNAYET SONRASI...

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin psikososyal destek ekibince hazırlanan ön rapor tamamlandı.

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