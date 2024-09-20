Giriş Tarihi: 20.09.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
10:48
SON DAKİKA - Narin Güran'ın köyündeki çocuklar hakkında flaş rapor: Bakanlık hazırladı! Korkunç cinayet sonrası...
Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Narin Güran cinayetiyle ilgili bir rapor hazırladı ve köydeki çocukların davranışlarını, nasıl etkilendiklerini ele aldı. Bakanlık, Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların, fazla konuşmadıkları, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildiklerini bildirdi.