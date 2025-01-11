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SON DAKİKA! Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Yargıtay, Can Paksoy için o gerekçeyi sıraladı
Giriş Tarihi: 11.01.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
08:17
SON DAKİKA! Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Yargıtay, Can Paksoy için o gerekçeyi sıraladı
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'da 2010 yılında bir apartman boşluğunda cansız bedeni bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan Can Paksoy ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yargıtay'ın bozma ilamına uymayarak kararında direnen İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 kez bozma kararına rağmen 3'üncü kez beraat kararı vermişti. Erköseoğlu ailesinin avukatları, Can Paksoy hakkında verilen beraat kararını temyiz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Paksoy'un mahkumiyetinin gerektiğine işaret ederek, direnme kararının bozulması amacıyla dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesine hükmetti.