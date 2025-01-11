SON DAKİKA! Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Yargıtay, Can Paksoy için o gerekçeyi sıraladı

Holdingin veliahtı iki kardeş hakkında müebbet istemiyle dava açıldı. İki kardeş, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014'te beraat etti. ABD'deki Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin kararı temyiz etmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz başvurusunu inceledi.