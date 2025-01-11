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Giriş Tarihi: 11.01.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 08:17

SON DAKİKA! Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Yargıtay, Can Paksoy için o gerekçeyi sıraladı

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'da 2010 yılında bir apartman boşluğunda cansız bedeni bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan Can Paksoy ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yargıtay'ın bozma ilamına uymayarak kararında direnen İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 kez bozma kararına rağmen 3'üncü kez beraat kararı vermişti. Erköseoğlu ailesinin avukatları, Can Paksoy hakkında verilen beraat kararını temyiz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Paksoy'un mahkumiyetinin gerektiğine işaret ederek, direnme kararının bozulması amacıyla dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesine hükmetti.

Mustafa Sait ÖZKAN
SON DAKİKA! Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Yargıtay, Can Paksoy için o gerekçeyi sıraladı

Son dakika! Paksoy Holding'in sahibi Mahmut Paksoy'un küçük oğlu Can Paksoy'un kız arkadaşı Nazlı Sinem Erköseoğlu, 26 Eylül 2010'da ağabey Mahmut Emre Paksoy'un dairesinin bulunduğu Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Mithat Paşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda ölü bulundu. İki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi.

SON DAKİKA! Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Yargıtay, Can Paksoy için o gerekçeyi sıraladı

Holdingin veliahtı iki kardeş hakkında müebbet istemiyle dava açıldı. İki kardeş, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014'te beraat etti. ABD'deki Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin kararı temyiz etmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz başvurusunu inceledi.

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SON DAKİKA! Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Yargıtay, Can Paksoy için o gerekçeyi sıraladı

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Temyiz incelemesi sonucu Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında sanıklar Can Paksoy ve Emre Paksoy hakkında kararını verdi. Daire, Can Paksoy hakkında yerel mahkemece verilen beraat kararını bozarak müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen beraat kararı ise onandı.

SON DAKİKA! Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Yargıtay, Can Paksoy için o gerekçeyi sıraladı

MAHKEME BOZMA İLAMINA UYMADI

Geçtiğimiz yıl 22 Mart'ta yapılan karar duruşmasında mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına uymadı ve kararına direndi. Can Paksoy'un üzerine atılı suçlamayı ispatlayacak yeterli delil olmadığını belirten mahkeme, üçüncü kez beraat kararı verdi. Paksoy hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol de kaldırıldı.

SON DAKİKA! Nazlı Sinem Erköseoğlu davasında yeni gelişme: Yargıtay, Can Paksoy için o gerekçeyi sıraladı

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren 20. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Can Paksoy'un üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve Yargıtay'ın bozma ilamının içeriğinin dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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