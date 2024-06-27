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SON DAKİKA haberi: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’te! Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 taslağı nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
10:40
Öğretmenlik Meslek Kanunu son dakika gelişmeleriyle takip edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla kanun TBMM'ye sunulduğu bildirildi. Meclis'in yeni haftasında Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülmesi beklenilenlerden. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ayrıntıları duyurdu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman geçecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Zorunlu rotasyon uygulanacak mı? İşte detaylar...