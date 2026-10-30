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Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:01 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 08:02

Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi

Son dakika haberi... Okulların fiziki konumları ve çevre özelliklerine göre farklı güvenlik tedbirleri alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her kuruma aynı yöntemin uygulanamayacağının altını çizerek yeni güvenlik stratejisini anlattı.

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Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğine yönelik atılan yeni adımların detaylarını paylaştı.

Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi

"Her okula turnike sistemi kurma önerisi olamaz ama hangi okullara turnike sistemi kurulacağını belirleyeceğiz. Okulun bulunduğu lokasyon işyerleriyle doluysa, hastaneye yakınsa farklı tedbirler alıyoruz. Bütün okullarımızı kategorileştirdik, standartları belirledik. Güvenlik kamerası kayıtlarından acil durum butonlarına kadar tedbirler paketi oluşturduk. Sürekli polisin bulunması gereken okulları tespit ettik."

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Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi

Tartışmaya sebep olan ortak yazılı sınav uygulamasına da değinen Bakan Tekin, özel okulların üniversiteye geçişte kullanılan ortaöğretim başarı puanlarını şişirebildiğini, uygulama sayesinde bu durumun önüne geçileceği için özel okullardan tepki geldiğine dikkat çekti.

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Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi

Tekin, "Sistem 2 yıldır pilot uygulanıyor. Ortak sınav notları, yapay zekâ destekli Bakanlık Yönetim Sistemi ile takip edilecek. Hangi okulda problem varsa tespit edip gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi

Bakan Tekin, çocukların korunmasına yönelik Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'yla ilgili dava dilekçesinin çantasında olduğunu, Meta'dan sonra diğer platformların da gündemde olabileceğini anlattı.

Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi

Öğretmen Akademisi'ne kaç öğretmen alınacağının belirleneceğini söyleyen Bakan Tekin, Akademi Giriş Sınavı'nın 8 Mayıs 2027'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi

RİSK DURUMU BELİRLENECEK

Okullarda tek tip güvenlik dönemi bitiyor, yerini risk odaklı modern korumaya bırakıyor.

Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi

Konum ve risk durumuna göre kategorize edilecek okullarda turnike, polis ve bahçe görevlisi gibi özel tedbirler hayata geçirilecek.

#SON DAKİKA #YUSUF TEKİN

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