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Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi
Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:01
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 08:02
Son Dakika | Okullara 3 aşamalı güvenlik geliyor! Turnike sistemi, polis, bahçe görevlisi
Son dakika haberi... Okulların fiziki konumları ve çevre özelliklerine göre farklı güvenlik tedbirleri alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her kuruma aynı yöntemin uygulanamayacağının altını çizerek yeni güvenlik stratejisini anlattı.