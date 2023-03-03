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Haberler Yaşam Son dakika: Olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetinde sarsılacak? Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Marmara'da en kötü senaryo...
Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:18

Son dakika: Olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetinde sarsılacak? Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Marmara'da en kötü senaryo...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Katıldığı bir programda olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, ''Olası bir Marmara depreminde İstanbul'da hangi ilçeler, hangi şiddette sarsılacak?'' sorusunu yanıtladı. Sahil şeridini işaret eden riskli ilçeleri de sıraladı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Olası deprem tsunami oluşturur mu?", "Marmara'da çift deprem olur mu?" sorularına da cevap verdi.

Son dakika: Olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetinde sarsılacak? Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Marmara’da en kötü senaryo...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, katıldığı bir programda İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul için en kötü senaryonun bölgedeki fayın bir depremde kırılması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Olası depremde hangi ilçeler hangi şiddetle sarsılacak?" sorusuna da yanıt verdi.

İşte Okan Tüysüz'ün açıklamalarından satır başları:

Son dakika: Olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetinde sarsılacak? Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Marmara’da en kötü senaryo...

O BÖLGELERİ UYARDI: 10 ŞİDDETİNDE HİSSEDİLECEK

"Doğrultu atımlı bir fay kırıldığında fayın uç kısımlarında daha büyük bir şiddet oluşturuyor. Fayın yön etkisi nedeniyle Yalova ve Şarköy civarı.

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Son dakika: Olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetinde sarsılacak? Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Marmara’da en kötü senaryo...

En fazla sarsılacak olan yerler denize bakan kısımlar. İstanbul'un ya da Marmara'nın denize bakan kesimlerinde örneğin Tuzla'da sahil şeridinde Eminönü'nden başlamak üzere Çekmece'ye kadar olan sahil kadar olan sahil şeridinde en yüksek sarsıntıyı hissedeceğiz.

Son dakika: Olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetinde sarsılacak? Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Marmara’da en kötü senaryo...

Bu, oradaki tüm binaların yıkılacağı anlamına gelmez. İyi bir bina buna karşı koyabilir. En azından burada beklenti binanın çökmemesidir.

Son dakika: Olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetinde sarsılacak? Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Marmara’da en kötü senaryo...

İstanbul'un yapı stoğunda 1 milyon 160 bin bina var bunun 5-6 yüz bininin depreme çok dayanıklı olmadığı da bir gerçek. Sahil kesimi 10 şiddetini görecek.

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