Haberler Yaşam Son dakika: Olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetinde sarsılacak? Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Marmara'da en kötü senaryo...

Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:18

Son dakika: Olası İstanbul depreminde hangi ilçe kaç şiddetinde sarsılacak? Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Marmara'da en kötü senaryo...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Katıldığı bir programda olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, ''Olası bir Marmara depreminde İstanbul'da hangi ilçeler, hangi şiddette sarsılacak?'' sorusunu yanıtladı. Sahil şeridini işaret eden riskli ilçeleri de sıraladı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Olası deprem tsunami oluşturur mu?", "Marmara'da çift deprem olur mu?" sorularına da cevap verdi.