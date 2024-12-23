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SON DAKİKA… Öldü sandığı oğlunun izini 11 yıl sonra Sednaya Hapishanesi’nde buldu: Görüntülerdeki o kişi…
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
09:32
SON DAKİKA… Öldü sandığı oğlunun izini 11 yıl sonra Sednaya Hapishanesi’nde buldu: Görüntülerdeki o kişi…
SON DAKİKA… Suriye'de 54 yıllık Esad iktidarının devrilmesiyle birlikte Baas rejiminin kirli yüzü de ortaya çıktı. Esad'ın adeta birer işkence merkezine dönüştürdüğü Sednaya Hapishanesi'ndeki manzara, yürekleri sızlattı. ç savaştan kaçıp Hatay'a sığınan Suriyeli Abdulwahed Aboosama Alhasan ise o hapishanede çekilen görüntülerde 11 yıl önce öldüğünü sandığı oğlu Usame'nin izine rastladı. Videolardaki kişinin oğlu olduğunu iddia eden baba, DNA testi yaptırmak için Şam'a doğru yola çıktı!