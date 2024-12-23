SON DAKİKA… Öldü sandığı oğlunun izini 11 yıl sonra Sednaya Hapishanesi’nde buldu: Görüntülerdeki o kişi…

HAFIZASINI KAYBETMİŞ

Oğluna kavuşmak için günleri sayan 58 yaşındaki baba Abdulwahed Aboosama Alhasan, "11 yıldır oğlumu görmüyorum 2014 yılından beri cezaevinde, 2015 yılında Sednaya hapishanesinde görüşe gittim ve sekiz dakika görebildim. Cezaevi açıldıktan sonra bazı görüntüleri gördüm ve inşallah oğlum yaşıyor diye umutlandım.