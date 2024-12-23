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Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:32

SON DAKİKA… Öldü sandığı oğlunun izini 11 yıl sonra Sednaya Hapishanesi’nde buldu: Görüntülerdeki o kişi…

SON DAKİKA… Suriye'de 54 yıllık Esad iktidarının devrilmesiyle birlikte Baas rejiminin kirli yüzü de ortaya çıktı. Esad'ın adeta birer işkence merkezine dönüştürdüğü Sednaya Hapishanesi'ndeki manzara, yürekleri sızlattı. ç savaştan kaçıp Hatay'a sığınan Suriyeli Abdulwahed Aboosama Alhasan ise o hapishanede çekilen görüntülerde 11 yıl önce öldüğünü sandığı oğlu Usame'nin izine rastladı. Videolardaki kişinin oğlu olduğunu iddia eden baba, DNA testi yaptırmak için Şam'a doğru yola çıktı!

İHA
SON DAKİKA… Öldü sandığı oğlunun izini 11 yıl sonra Sednaya Hapishanesi’nde buldu: Görüntülerdeki o kişi…

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş insanların hayatlarını yerle bir etti. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Abdulwahed Aboosama Alhasan, Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte 2014 yılında Şam'da cezaevine alınan oğlu Usame Alhasan'ın izine yıllar sonra rastladı.

SON DAKİKA… Öldü sandığı oğlunun izini 11 yıl sonra Sednaya Hapishanesi’nde buldu: Görüntülerdeki o kişi…

Sedneya cezaevindeki mahkumların görüntüleri arasında evladını da gören baba Alhasan'ın içinde yıllar sonra evladına kavuşabilmenin umudu yeşerdi. Şam'a gidip görüntülerde evladına benzettiği şahısla DNA testi yaptırmak isteyen Alhasan, yetkililerden gelecek umutlu haberi bekliyor.

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SON DAKİKA… Öldü sandığı oğlunun izini 11 yıl sonra Sednaya Hapishanesi’nde buldu: Görüntülerdeki o kişi…

HAFIZASINI KAYBETMİŞ

Oğluna kavuşmak için günleri sayan 58 yaşındaki baba Abdulwahed Aboosama Alhasan, "11 yıldır oğlumu görmüyorum 2014 yılından beri cezaevinde, 2015 yılında Sednaya hapishanesinde görüşe gittim ve sekiz dakika görebildim. Cezaevi açıldıktan sonra bazı görüntüleri gördüm ve inşallah oğlum yaşıyor diye umutlandım.

SON DAKİKA… Öldü sandığı oğlunun izini 11 yıl sonra Sednaya Hapishanesi’nde buldu: Görüntülerdeki o kişi…

Aynı zamanda izlediğim görüntülerde oğlumla birebir eşleşen bir hastanın olduğunu gördüm. Görüntülerde hafızasını kaybettiğini gördüm. Evladımı bulmak için yetkililerden izin istedim. Bu yüzden yetkililerden DNA testi yapılması ve görüntülerdeki kişinin oğlum olup olmadığını öğrenmek istiyorum.

SON DAKİKA… Öldü sandığı oğlunun izini 11 yıl sonra Sednaya Hapishanesi’nde buldu: Görüntülerdeki o kişi…

DNA testi için Şam'a gitmem gerekiyor. 2015 yılının Temmuz ayında evimi bombaladılar, evi bombaladıklarında bayram günü eşim ve annem vefat etti. Kardeşim Abdurrahman, Lübnan'da bulunan üç kızım da o görüntüleri görür görmez şahsın oğluma birebir benzediğini söylediler. Şam'a gidip öz oğlum olduğunu ispatlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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