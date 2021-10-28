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Haberler Yaşam Son dakika: Öldürdüğü sevgilisini taksiyle taşımıştı! Dehşeti yaşayan şoför anlattı: 'Abi bu adam beni öldürecek, bırakma'
Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 15:52

Son dakika: Öldürdüğü sevgilisini taksiyle taşımıştı! Dehşeti yaşayan şoför anlattı: 'Abi bu adam beni öldürecek, bırakma'

Son dakikak haberi: Kocaeli Gölcük İlçesi Saraylı Köyünde meydana gelen korkunç olayda, arabaya aldığı müşterisi Ali Akbaba'nın, tartıştığı Seyhan Gözel'i öldürmesine tanık olan ve cesetle birlikte teslim olması amacıyla Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne getiren taksici Süleyman Yılgın, o anları anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ABBAS ÇAKAR
Son dakika: Öldürdüğü sevgilisini taksiyle taşımıştı! Dehşeti yaşayan şoför anlattı: ’Abi bu adam beni öldürecek, bırakma’

Kocaeli Gölcük İlçesi Saraylı Köyü mevkiinde yaşanan olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. İstanbul'da oturan ve Gölcük İlçesinde Seyhan Gözel(44) ile ilişkisi bulunan Ali Akbaba(51), önceki gün akşam saatlerinde Kocaeli'ne geldi.

Son dakika: Öldürdüğü sevgilisini taksiyle taşımıştı! Dehşeti yaşayan şoför anlattı: ’Abi bu adam beni öldürecek, bırakma’

Bir otelde kaldıktan sonra sabah saatlerinde taksiye binerek Gölcük ilçesine gitti ve Gözel'i de aldıktan sonra taksi içerisinde tartışmaya başladı.

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Son dakika: Öldürdüğü sevgilisini taksiyle taşımıştı! Dehşeti yaşayan şoför anlattı: ’Abi bu adam beni öldürecek, bırakma’

Bu esnada Akbaba yanındaki silah ile Gözel'i başından vurup, ardından taksi şoförüne kendisini emniyete götürmesini söyledi.

Son dakika: Öldürdüğü sevgilisini taksiyle taşımıştı! Dehşeti yaşayan şoför anlattı: ’Abi bu adam beni öldürecek, bırakma’

Yapılan kontrollerde araç içerisinde bulunan kadının yaşamını kaybettiği tespit edildi.

Son dakika: Öldürdüğü sevgilisini taksiyle taşımıştı! Dehşeti yaşayan şoför anlattı: ’Abi bu adam beni öldürecek, bırakma’

Olay karşısında büyük şok yaşayan taksi şoförü, hemen Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Kapıda ilişkisi bulunduğu Seyhan Gözel'i vurduğunu söyleyen Akbaba olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına alınırken, araç içerisinde kanlar içerisinde kalan Gözel için hemen 112'i aranarak emniyete ekip istendi.

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