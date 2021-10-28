Son dakika: Öldürdüğü sevgilisini taksiyle taşımıştı! Dehşeti yaşayan şoför anlattı: ’Abi bu adam beni öldürecek, bırakma’

Kocaeli Gölcük İlçesi Saraylı Köyü mevkiinde yaşanan olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. İstanbul'da oturan ve Gölcük İlçesinde Seyhan Gözel(44) ile ilişkisi bulunan Ali Akbaba(51), önceki gün akşam saatlerinde Kocaeli'ne geldi. Bir otelde kaldıktan sonra sabah saatlerinde taksiye binerek Gölcük ilçesine gitti ve Gözel'i de aldıktan sonra taksi içerisinde tartışmaya başladı. Bu esnada Akbaba yanındaki silah ile Gözel'i başından vurup, ardından taksi şoförüne kendisini emniyete götürmesini söyledi. Yapılan kontrollerde araç içerisinde bulunan kadının yaşamını kaybettiği tespit edildi. Olay karşısında büyük şok yaşayan taksi şoförü, hemen Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Kapıda ilişkisi bulunduğu Seyhan Gözel'i vurduğunu söyleyen Akbaba olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına alınırken, araç içerisinde kanlar içerisinde kalan Gözel için hemen 112'i aranarak emniyete ekip istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, Gözel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatırken, cinayeti işleyen ve emniyete teslim olan Akbaba'nın, olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiği öne sürüldü. DEHŞETİ YAŞAYAN TAKSİCİ KONUŞTU! Yaklaşık 7 yıldır taksicilik yapan Süleyman Yılgın, sabah saatlerinde aracında işlenen cinayeti anlattı. Yaşadığı şok yüzünden okunan taksici Yılgın, 'Adam arabaya bindi daha sonra İzmit İlçesi Topçular Mahallesine gittik. Oradan kadını aldık. Normalde iş yerine bırakacaktık ama adam, 'Bir 10 dakika konuşalım' dedi kadına. Daha sonra ıssız bir yere gidince kadın bana dönerek, 'Abi bu adam beni öldürecek, beni bırakma' dedi. Ben sürmedim arabayı olduğum yerde durdum. Hanımefendi araba durunca aşağı inmeye çalıştı ama adam da kadını içeriye çekerek dövmeye başladı. Ben müdahale etmeye çalıştım, 'Abi ne yapıyorsun' dedim o sırada çıkardı tabancayı kafasından vurdu' İKİNCİYE SIKMAK İSTEDİ Olaydan hemen sonra yaralanan kadını hastaneye götürmek istediğini dile getiren Yılgın, ' Kadını kanlar içerisinde görünce şoka girdim. Zaten o an ne yaptığımı bilmiyordum, aracı bırakıp kaçmadım. Hemen aldım hastaneye gidiyordum. İkinciyi sıkmak istedi ama silah tutukluk yaptı. Sanırım ya kendine sıkacaktı ya da bana sıkacaktı. Ben doğru hastaneye doğru gitmek istedim, yoldayken bana, 'Emniyete çek, hastaneye gitmeyeceğiz direkt polise gideceğiz' dedi. Bende adamın adamın elinde silah olduğundan hiç bir şey diyemedim, emniyete çektim. Zaten emniyete vardığımızda kadın ölmüştü' dedi. KORKMADIM ŞOK GEÇİRDİM Yaşadığı olay esnasında korkmadığını ancak şoka girdiğini ifade eden Yılgın,'Bir can gitti. Bırakıp kaçabilirdim ama kaçmadım. Açık ve net söyleyeyim korkmadım sadece şok geçirdim. İlk defa yanımda bir cinayet işlendi. Bir de bu bayan olunca daha kötü oldum. Yaşıyor hissini de gördüm, gözlerini hafif açtı. Yaşadığını anladım ben hastaneye yetişmek için acele ettim ama adam bırakmadı. Belki hastaneye gitseydik kadın yaşardı. Adam bırakmadı, belki bana da sıkacaktı' dedi.