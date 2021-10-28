Son dakika: Öldürdüğü sevgilisini taksiyle taşımıştı! Dehşeti yaşayan şoför anlattı: ’Abi bu adam beni öldürecek, bırakma’

Kocaeli Gölcük İlçesi Saraylı Köyü mevkiinde yaşanan olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. İstanbul'da oturan ve Gölcük İlçesinde Seyhan Gözel(44) ile ilişkisi bulunan Ali Akbaba(51), önceki gün akşam saatlerinde Kocaeli'ne geldi.