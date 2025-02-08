SON DAKİKA... Ölü hasta taburcu edildi iddiası! Recep Abbaslar’ın torunu konuştu: Ölmüş müydü, hayatta mıydı o an…

KAYITLARA GÖRE HASTA ÖLMÜŞ!

Sağlık Bakanlığı 'Sağlıklı Çözüm' sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Aydın ilimizde bir özel hastanede 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği' ile ilgili haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.