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SON DAKİKA... Ölü hasta taburcu edildi iddiası! Recep Abbaslar'ın torunu konuştu: Ölmüş müydü, hayatta mıydı o an…
Giriş Tarihi: 08.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
14:08
Aydın'da 91 yaşındaki Recep Abbaslar, tedavi gördüğü özel hastaneden tekerlekli sandalyeyle taburcu olduktan sonra yakınlarına teslim edildi. Ancak hareketsiz ve gözleri kapalı haldeki Abbaslar'ın ölü olarak taburcu edildiği iddia edildi. Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken Abbaslar'ın torununun sözleri dikkat çekti.