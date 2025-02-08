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Giriş Tarihi: 08.02.2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:08

SON DAKİKA... Ölü hasta taburcu edildi iddiası! Recep Abbaslar'ın torunu konuştu: Ölmüş müydü, hayatta mıydı o an…

Aydın'da 91 yaşındaki Recep Abbaslar, tedavi gördüğü özel hastaneden tekerlekli sandalyeyle taburcu olduktan sonra yakınlarına teslim edildi. Ancak hareketsiz ve gözleri kapalı haldeki Abbaslar'ın ölü olarak taburcu edildiği iddia edildi. Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken Abbaslar'ın torununun sözleri dikkat çekti.

Ceyhan TORLAK
DHA
SON DAKİKA... Ölü hasta taburcu edildi iddiası! Recep Abbaslar’ın torunu konuştu: Ölmüş müydü, hayatta mıydı o an…

Aydın Kuşadası'ndaki özel bir hastanede tedavi gören Recep Abbaslar, dün taburcu edilip, yakınlarına teslim edildi. Recep Abbaslar'ın tekerlekli sandalyede gözleri kapalı ve hareketsiz olduğu anlar cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Abbaslar hayatını kaybederken, görüntüler tepki çekti. Recep Abbaslar'ın ölü olarak taburcu edildiği iddia edildi.

SON DAKİKA... Ölü hasta taburcu edildi iddiası! Recep Abbaslar’ın torunu konuştu: Ölmüş müydü, hayatta mıydı o an…

KAYITLARA GÖRE HASTA ÖLMÜŞ!

Sağlık Bakanlığı 'Sağlıklı Çözüm' sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Aydın ilimizde bir özel hastanede 'ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği' ile ilgili haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

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SON DAKİKA... Ölü hasta taburcu edildi iddiası! Recep Abbaslar’ın torunu konuştu: Ölmüş müydü, hayatta mıydı o an…

30 Ocak'tan itibaren özel bir hastanede 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat'ta saat 10.35 itibariyle taburcu edildiği kayıtlardan görülmüştür. Tekerlekli sandalyeyle acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır.

SON DAKİKA... Ölü hasta taburcu edildi iddiası! Recep Abbaslar’ın torunu konuştu: Ölmüş müydü, hayatta mıydı o an…

"40-45 DAKİKA MÜDAHALE EDİLEREK..."

Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek, 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SON DAKİKA... Ölü hasta taburcu edildi iddiası! Recep Abbaslar’ın torunu konuştu: Ölmüş müydü, hayatta mıydı o an…

TORUNU KONUŞTU: ÖLMÜŞ MÜYDÜ HAYATTA MIYDI...

Recep Abbaslar'ın torunu Recep Levent Abbaslar (42), hastaneden şikayetçi olacaklarını belirterek, "Dedem KOAH rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesinde tedavi görürken, özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakımda tutuldu.

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