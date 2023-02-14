Haberler Yaşam Son dakika: Ölüme aldırmadan hastalarını tahliye etti! Şeyma Hemşire SABAH'a konuştu: O an tek düşündüğüm çocuklarımdı

Giriş Tarihi: 14.02.2023 06:17 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 06:19

Son dakika: Ölüme aldırmadan hastalarını tahliye etti! Şeyma Hemşire SABAH'a konuştu: O an tek düşündüğüm çocuklarımdı

Gaziantep'te deprem anında görev yaptığı servise koşarak hastalarını tahliye eden Şeyma hemşire cesaret ve fedakarlığıyla takdir topladı. Hemşire Şeyma Alakuş, "Acil tarafına gitmiştim. Deprem olunca 'çocuklarım var' dediğimi hatırlıyorum. Onları almadan dışarı çıksam çok kötü olurdum. O an bir şey düşünemiyorsun, hastaları kurtaramasam da yanlarında olacaktım. Yanına koştuğum servisimde yatan hastamdı. Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım. Çünkü onlar önce Allah'a sonra da bize emanet. Hepsini tek tek tahliye ettik. Bir hastam çıkamamıştı, sarsıntı bitince arkadaşlarla birlikte onu da çıkardık." dedi.