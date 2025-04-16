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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Organize kötülük! Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilini kınayan yoruma bile tahammülleri yok
Giriş Tarihi: 16.04.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 06:32

SON DAKİKA | Organize kötülük! Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilini kınayan yoruma bile tahammülleri yok

Son dakika haberi: Kadıköy'de kaykayına parça almak için gittiği bit pazarında canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle başlayan gariplikler sınır tanımıyor. Önce evlatlarını toprağa veren aile tehdit edildi, ardından duruşma günü küçük çocuğun mezarı tahrip edildi. Son olarak ise katil zanlısını sosyal medyada kınayan 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y., Sancaktepe'de yaşları 18'den küçük 7 kişi tarafından darp edildi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Organize kötülük! Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilini kınayan yoruma bile tahammülleri yok

Son dakika haberi: Kadıköy'de gittiği pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili her geçen gün yeni bir tuhaflık yaşanıyor.

SON DAKİKA | Organize kötülük! Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilini kınayan yoruma bile tahammülleri yok

İlk olarak evladını kaybeden ailenin tehdit edilmesiyle başlayan olaylar zincirine küçük çocuğun mezarının tahrip edilmesi damga vurdu. Son olay ise artık pes dedirtti.

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SON DAKİKA | Organize kötülük! Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilini kınayan yoruma bile tahammülleri yok

KATİLİ KINAYAN YORUM YAPTI

İddiaya göre 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y., Ahmet Minguzzi ile ilgili bir haber gördü.

SON DAKİKA | Organize kötülük! Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilini kınayan yoruma bile tahammülleri yok

Sosyal medya üzerinden gördüğü haberin altına katili kınayan bir yorum yaptı. Ne olduysa bundan sonra oldu.

SON DAKİKA | Organize kötülük! Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilini kınayan yoruma bile tahammülleri yok

Bu yorumu gören bir grup önce lise öğrencisi U.A.Y'yi sosyal medya üzerinde tehdit etmeye başladı. Ardından cep telefonu numarasını bulup tehdit mesajları atmaya başladılar.