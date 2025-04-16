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SON DAKİKA | Organize kötülük! Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilini kınayan yoruma bile tahammülleri yok
Giriş Tarihi: 16.04.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
06:32
SON DAKİKA | Organize kötülük! Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilini kınayan yoruma bile tahammülleri yok
Son dakika haberi: Kadıköy'de kaykayına parça almak için gittiği bit pazarında canice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle başlayan gariplikler sınır tanımıyor. Önce evlatlarını toprağa veren aile tehdit edildi, ardından duruşma günü küçük çocuğun mezarı tahrip edildi. Son olarak ise katil zanlısını sosyal medyada kınayan 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y., Sancaktepe'de yaşları 18'den küçük 7 kişi tarafından darp edildi.