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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Otelde eskort kabusu! Beğenilmeyince yaptıkları kan dondurdu: Önce elektroşok ile bayılttı, sonra...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:00

SON DAKİKA | Otelde eskort kabusu! Beğenilmeyince yaptıkları kan dondurdu: Önce elektroşok ile bayılttı, sonra...

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Süleyman K. sosyal medyadan görüp beğendiği eskortu Şişli'de bulunan lüks bir otele davet etti. "Fotoğraftakinden farklısın" diyerek gitmesini istedi. Ancak genç kadın, elektroşok cihazıyla bayılttığı adamın odasındaki paralarını çaldı. Kendisine gelen adam, paraları isteyince eskort kadın bu kez de bıçakla saldırıp otelden ayrıldı.

ATAKAN IRMAK
SON DAKİKA | Otelde eskort kabusu! Beğenilmeyince yaptıkları kan dondurdu: Önce elektroşok ile bayılttı, sonra...

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan Süleyman K.(41) 31 Ekim gecesi sosyal medyadan görüp beğendiği eskort E.Ç'i (28) Şişli'deki lüks otele davet etti.

SON DAKİKA | Otelde eskort kabusu! Beğenilmeyince yaptıkları kan dondurdu: Önce elektroşok ile bayılttı, sonra...

Otel odasında bekleyen Süleyman K., genç kadına kapıyı açtı ancak görüntüsünün fotoğraftakilerden farklı olduğunu, beğenmediğini söyleyerek hemen çıkıp gitmesinin istedi.

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SON DAKİKA | Otelde eskort kabusu! Beğenilmeyince yaptıkları kan dondurdu: Önce elektroşok ile bayılttı, sonra...

Reddedilen E.Ç., çantasında getirdiği elektroşok cihazıyla adama saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Süleyman K., sersemleyip kendinden geçti.

SON DAKİKA | Otelde eskort kabusu! Beğenilmeyince yaptıkları kan dondurdu: Önce elektroşok ile bayılttı, sonra...

PARALARI ÇALIP BIÇAK ÇEKTİ

Kendine geldikten sonra odayı kontrol ettiğinde ise 30 bin TL ve 500 Pound parasının olmadığını gören talihsiz adam, E.Ç.'ye hesap sordu.

SON DAKİKA | Otelde eskort kabusu! Beğenilmeyince yaptıkları kan dondurdu: Önce elektroşok ile bayılttı, sonra...

Tam teçhizatlı gelen E.Ç., bu sefer bıçakla saldırıda bulunarak adamı elinden yaralayıp oteli terk etti. Hem parası çalınan hem de saldırıya uğrayan Süleyman K., savcılığa koşarak şikayetçi oldu.

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