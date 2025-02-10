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SON DAKİKA | Otelde eskort kabusu! Beğenilmeyince yaptıkları kan dondurdu: Önce elektroşok ile bayılttı, sonra...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
11:00
SON DAKİKA | Otelde eskort kabusu! Beğenilmeyince yaptıkları kan dondurdu: Önce elektroşok ile bayılttı, sonra...
Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Süleyman K. sosyal medyadan görüp beğendiği eskortu Şişli'de bulunan lüks bir otele davet etti. "Fotoğraftakinden farklısın" diyerek gitmesini istedi. Ancak genç kadın, elektroşok cihazıyla bayılttığı adamın odasındaki paralarını çaldı. Kendisine gelen adam, paraları isteyince eskort kadın bu kez de bıçakla saldırıp otelden ayrıldı.