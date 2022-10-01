Haberler Yaşam Son dakika | Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

Giriş Tarihi: 01.10.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 09:00

Son dakika | Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

Son dakika haberler: Ankara'da iki yıl önce doğal gaz borusuna asılı halde cansız bedenini bulunan iki çocuk annesi 30 yaşındaki Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü cezaevinden 9 ay sonra gönderdiği mektupla itiraf eden ağabeyi Selim Kantar, mahkemede pişman olmadığını söyleyerek "yine olsa yine yapacağını" söyledi. Mütalaada takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması talep edilen Kantar'a 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, SABAH'a konuşan anne Necmiye Tıraş, "Bu ceza bizi biraz da olsa mutlu etti. Oradan sadece ölüsü çıksın" dedi