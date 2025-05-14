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SON DAKİKA | Öz annesinden 4 yaşındaki çocuğa şiddet! Dayağı önce mesajlar sonra gizli kamera ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 14.05.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
07:38
SON DAKİKA | Öz annesinden 4 yaşındaki çocuğa şiddet! Dayağı önce mesajlar sonra gizli kamera ortaya çıkardı
Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir'de yaşayan Cezayir asıllı Müzisyen Bakri Kour, geçtiğimiz aylarda 4 yaşındaki kızının vücudunda yara izleri fark etti. Küçük Ela'nın "Anne beni dövüyor." demesi üzerine harekete geçen Kour, eşinin telefonundaki mesajları inceleyince dehşete kapıldı.