Son dakika: Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul'da çok önemli bir operasyona imza attı. Askeri ve Siyasi Casusluk Operasyonu düzenlendi. İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve yine MOSSAD'ın yönlendirmesi ile ülkemizde bulunan Filistin uyruklu kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarını danışmanlık adı altında özel dedektiflik faaliyetleri çerçevesinde para karşılığında gizli bir şekilde takip eden 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.