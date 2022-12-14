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Haberler Yaşam Son dakika: Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar
Giriş Tarihi: 14.12.2022 06:27 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 06:29

Son dakika: Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

Son dakika haberleri: İstanbul'da çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Danışmanlık adı altında özel dedektiflik faaliyeti yürüten ve İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'ın yönlendirmesiyle Türkiye'de bulunan Filistinli kişi, kurum ve STK'ları takip ederek bilgilerini sızdıran 44 şüpheli, MİT ve İstanbul Polisi'nin ortaklaşa düzenlediği "Askeri ve Siyasi Casusluk Operasyonu" kapsamında gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan kişiler arasında Özel Dedektifler Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yetimoğlu'nun da bulunduğu bildirildi.

Son dakika: Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul'da çok önemli bir operasyona imza attı. Askeri ve Siyasi Casusluk Operasyonu düzenlendi. İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve yine MOSSAD'ın yönlendirmesi ile ülkemizde bulunan Filistin uyruklu kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarını danışmanlık adı altında özel dedektiflik faaliyetleri çerçevesinde para karşılığında gizli bir şekilde takip eden 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

TEHDİT VE İTİBARSIZLAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Gizli şekilde özel dedektiflik faaliyeti içerisinde olan bazı 'danışmanlık' firmalarının çalışanlarının da aralarında olduğu şüphelilerin verdikleri bilgilerle; iddialara göre bilgileri MOSSAD'a aktarılan söz konusu kişiler hakkında tehdit, para transferi ve sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldüğü saptandı.

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Son dakika: Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

Şüphelilerden 7'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, diğer şüphelilerin ise Terörle Mücadele Şube'deki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Son dakika: Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

DERNEK BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerden birinin İsmail Yetimoğlu olduğu belirtildi. 2007'de kurulan Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı olan ve Maviay Özel Dedektiflik şirketinin de kurucusu olan İsmail Yetimoğlu, derneğin internet sitesinde, 23 yıllık devlet memurluğu görevinden emekli olduktan sonra 2003'te özel dedektiflik yemini ettiğini aktarıyor.

Son dakika: Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

Yetimoğlu aynı sitede, birçok üniversitedeki ulusal ve uluslararası etkinliklerde konferanslar ve seminerler düzenlediğini, bir devlet üniversitesinde 'Özel Dedektif Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri' dersi verdiğine yer veriyor.

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