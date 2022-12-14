Son dakika: Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

Son dakika haberleri: İstanbul'da çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Danışmanlık adı altında özel dedektiflik faaliyeti yürüten ve İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'ın yönlendirmesiyle Türkiye'de bulunan Filistinli kişi, kurum ve STK'ları takip ederek bilgilerini sızdıran 44 şüpheli, MİT ve İstanbul Polisi'nin ortaklaşa düzenlediği "Askeri ve Siyasi Casusluk Operasyonu" kapsamında gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan kişiler arasında Özel Dedektifler Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yetimoğlu'nun da bulunduğu bildirildi.