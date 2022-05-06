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Son dakika | Parti başkanı ABD vatandaşlığı hevesine 130 bin TL dolandırıldı!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 07:12
Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
07:22
Son dakika | Parti başkanı ABD vatandaşlığı hevesine 130 bin TL dolandırıldı!
Son dakika haberler: Türkiye Yaşam Partisi (TYP) Genel Başkanı Deniz Özçelik büyük bir dolandırıcılık tezgahının ortasına düştü. Kendisini 'Elujah Etham' adıyla Birleşmiş Milletler'de diplomat olarak tanıtan Ümit A.'nın 38 bin dolar karşılığında Amerikan vatandaşlığı aldırma vaadine kanan parti lideri, yaklaşık 8 bin 800 dolarından (130 bin lira) oldu. Özçelik, kalan 30 bin doları ABD İstanbul Başkonolosluğu'nda teslim edeceğini söyledi ancak Ümit A. gelmeyince soluğu emniyette aldı.