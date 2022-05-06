Son dakika | Parti başkanı ABD vatandaşlığı hevesine 130 bin TL dolandırıldı!

SON DAKİKA | GÖRÜLMEMİŞ DOLANDIRICILIK; 38 BİN DOLARA ABD VATANDAŞLIĞI TEKLİF ETTİ

Sözde diplomat, Deniz Özçelik ve Murat T.'ye belli bir ücret karşılığında kendilerine ABD ülkesi için vatandaşlık alabileceğini, böylelikle hem Amerika hem de Avrupa'ya rahatlıkla gidebileceklerini söyledi. Bunun üzerine vatandaşlık almak için kendilerinden istenen 8 bin 800 doları Ümit A.'ya veren ikili, bir süre sonra vaatlerini yerine getirmeyen Ümit A.'nın kendilerinden 30 bin dolar daha istedi. Teklifi kabul eden Deniz Özçelik parayı ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda verebileceğini söyledi ve konsolosluğa gidip Ümit A.'yı beklemeye başladı. Ümit A.'nın gelmemesi ve geri dönmemesi üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

