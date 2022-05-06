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Haberler Yaşam Son dakika | Parti başkanı ABD vatandaşlığı hevesine 130 bin TL dolandırıldı!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 07:22

Son dakika | Parti başkanı ABD vatandaşlığı hevesine 130 bin TL dolandırıldı!

Son dakika haberler: Türkiye Yaşam Partisi (TYP) Genel Başkanı Deniz Özçelik büyük bir dolandırıcılık tezgahının ortasına düştü. Kendisini 'Elujah Etham' adıyla Birleşmiş Milletler'de diplomat olarak tanıtan Ümit A.'nın 38 bin dolar karşılığında Amerikan vatandaşlığı aldırma vaadine kanan parti lideri, yaklaşık 8 bin 800 dolarından (130 bin lira) oldu. Özçelik, kalan 30 bin doları ABD İstanbul Başkonolosluğu'nda teslim edeceğini söyledi ancak Ümit A. gelmeyince soluğu emniyette aldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika | Parti başkanı ABD vatandaşlığı hevesine 130 bin TL dolandırıldı!

Son dakika haberler: Türkiye Yaşam Partisi Genel Başkanı Deniz Özçelik akıl almaz bir dolandırıcılık kumpasının mağduru oldu. İddiaya göre 2 yıl önce partisini kuran siyasi lider, 26 Şubat 2020 günü basına açıklama yaptığı esnada tanıştığı Ümit A. ile sohbet ederken kendisine oynanan dolandırıcılık oyunundan ise habersizdi.

Son dakika | Parti başkanı ABD vatandaşlığı hevesine 130 bin TL dolandırıldı!

PARTİ BAŞKANINI BÖYLE GAZLAMIŞ: İSMİNİZ ABD'DE BİLE DUYULDU

İddiaya göre Ümit A., sohbet esnasında parti başkanı Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T.'ye kendisini 'Elujah Etham' ismiyle tanıttı, İsrail vatandaşı olduğunu ve Birleşmiş Milletlerde diplomat olarak çalıştığını ifade etti. Deniz Özçelik'e isminin Amerika'da bile duyulduğunu ve kendisini yakından takip ettiğini söyleyen Ümit A., parti lideri ve Murat T.'ye büyük bir teklifte bulundu.

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Son dakika | Parti başkanı ABD vatandaşlığı hevesine 130 bin TL dolandırıldı!

SON DAKİKA | GÖRÜLMEMİŞ DOLANDIRICILIK; 38 BİN DOLARA ABD VATANDAŞLIĞI TEKLİF ETTİ

Sözde diplomat, Deniz Özçelik ve Murat T.'ye belli bir ücret karşılığında kendilerine ABD ülkesi için vatandaşlık alabileceğini, böylelikle hem Amerika hem de Avrupa'ya rahatlıkla gidebileceklerini söyledi. Bunun üzerine vatandaşlık almak için kendilerinden istenen 8 bin 800 doları Ümit A.'ya veren ikili, bir süre sonra vaatlerini yerine getirmeyen Ümit A.'nın kendilerinden 30 bin dolar daha istedi. Teklifi kabul eden Deniz Özçelik parayı ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda verebileceğini söyledi ve konsolosluğa gidip Ümit A.'yı beklemeye başladı. Ümit A.'nın gelmemesi ve geri dönmemesi üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

Son dakika | Parti başkanı ABD vatandaşlığı hevesine 130 bin TL dolandırıldı!

POLİS KAPIYI KIRINCA..

Siyasi liderin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, kendini 'Elujah Etham' diye tanıtan Ümit A.'nın gerçek kimliğini ortaya çıkardı ve kayıt dışı kaldığı eve gitti. Kapıyı çaldığında açan kimse olmamasına rağmen evdeki koşuşturma seslerini fark eden polis, kapıyı kırarak içeri girdi. Ümit A., Emel G. isimli kadınla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken evin içinden çıkanlar pes dedirtti.

Son dakika | Parti başkanı ABD vatandaşlığı hevesine 130 bin TL dolandırıldı!

SAHTE EVRAK DEPOSU GİBİ EV

Polis yaptığı aramada şüpheli adamın evinde, "UNITED STATES DEPARMANT OF STATE DIPLOMAT" kimliği olarak düzenlenmiş bir belge, Murat T. ve akrabaları adına düzenlenmiş üzerinde Avrupa Birliği ibaresi bulunan evraklar, Birleşmiş Milletler ibaresi bulunan bir kaşe, Dubai'de bulunan ünlü bir otelin adıyla düzenlenmiş kaşe, farklı farklı yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş belgeler, diplomatik kart ibaresi yazılı ve kare kod amblemi bulunan etiketler ve çok sayıda gayrimenkule ait çeşitli tapu belgeleri ve uydu haritaları izin belgeleri buldu.

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