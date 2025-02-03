SON DAKİKA: Pınar Gültekin kararına itiraz! Cemal Metin Avcı’nın müebbet hapis cezası bozulmuştu...

AVCI'NIN ÖLDÜRME KARARINDA ISRAR ETTİĞİ BELİRTİLDİ!

İtiraz dilekçesinde, sanık Avcı'nın öldürme kararında sebat ve ısrar ettiği belirtilerek, sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.