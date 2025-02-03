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SON DAKİKA: Pınar Gültekin kararına itiraz! Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapis cezası bozulmuştu...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
12:13
SON DAKİKA: Pınar Gültekin kararına itiraz! Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapis cezası bozulmuştu...
SON DAKİKA: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, SABAH'ın gündeme taşıdığı Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz etti. Sanık Cemal Metin Avcı'ya 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına itiraz edildi. İşte haberin detayları