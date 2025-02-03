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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Pınar Gültekin kararına itiraz! Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapis cezası bozulmuştu...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:13

SON DAKİKA: Pınar Gültekin kararına itiraz! Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapis cezası bozulmuştu...

SON DAKİKA: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, SABAH'ın gündeme taşıdığı Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz etti. Sanık Cemal Metin Avcı'ya 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına itiraz edildi. İşte haberin detayları

UMAY SENA SÜMER
SON DAKİKA: Pınar Gültekin kararına itiraz! Cemal Metin Avcı’nın müebbet hapis cezası bozulmuştu...

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 10 Mart 2023'teki hükmüne ilişkin verdiği temyiz kararında sanık Cemal Metin Avcı'ya 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesine aykırı bularak kararı bozdu.

SON DAKİKA: Pınar Gültekin kararına itiraz! Cemal Metin Avcı’nın müebbet hapis cezası bozulmuştu...

Daire aynı zamanda diğer sanık Mertcan Avcı hakkındaki 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onadı.

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SON DAKİKA: Pınar Gültekin kararına itiraz! Cemal Metin Avcı’nın müebbet hapis cezası bozulmuştu...

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bozma kararının araç üzerine tebliğnamesine aykırı olarak verilen sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün bozma kararına itiraz etti. Başsavcılık itirazında, evli olan sanık Avcı'nın üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile arasında evlilik dışı ilişkisi bulunduğu, sanık Avcı'nın Gültekin'e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu gerekçesiyle Gültekin'i öldürme kararı aldığı ifade edildi.

SON DAKİKA: Pınar Gültekin kararına itiraz! Cemal Metin Avcı’nın müebbet hapis cezası bozulmuştu...

AVCI'NIN ÖLDÜRME KARARINDA ISRAR ETTİĞİ BELİRTİLDİ!

İtiraz dilekçesinde, sanık Avcı'nın öldürme kararında sebat ve ısrar ettiği belirtilerek, sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA: Pınar Gültekin kararına itiraz! Cemal Metin Avcı’nın müebbet hapis cezası bozulmuştu...

BAŞSAVCILIK HÜKMÜN ONANMASINI TALEP ETTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep etti. Dairenin itirazı reddederek kararını değiştirmemesi üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından hükme bağlanacak.

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