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Giriş Tarihi: 25.09.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:08

SON DAKİKA... Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! SABAH, cani Yunus Emre Geçti'nin ifadesine ulaştı: Varile 2 el ateş ettim!

SON DAKİKA... Türkiye, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a ağladı. İstanbul Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından başından vurulan ve şehit düşen Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta sonsuzluğa uğurlandı. Gözaltına alınan Yunus Emre Geçti'nin ise tam 26 suçtan kaydı çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen katil Geçti'nin ifadesine SABAH ulaştı. İşte detaylar...

Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA... Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! SABAH, cani Yunus Emre Geçti’nin ifadesine ulaştı: Varile 2 el ateş ettim!

İstanbul Ümraniye'den gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, pazar akşamı annesi Pınar Geçti tarafından polise ihbar edildi.

SON DAKİKA... Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! SABAH, cani Yunus Emre Geçti’nin ifadesine ulaştı: Varile 2 el ateş ettim!

Gözaltına alınan Yunus Emre Geçti götürüldüğü polis merkezinden firar etti. Ihlamurkuyu, Petrol Yolu Caddesi'nde izine rastlanan Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen polislerden birinin silahını alarak rastgele ateş açtı.

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SON DAKİKA... Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! SABAH, cani Yunus Emre Geçti’nin ifadesine ulaştı: Varile 2 el ateş ettim!

27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz silahtan çıkan mermilerle şehadete ulaştı. Şehit polis Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta sonsuzluğa uğurlandı.

SON DAKİKA... Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! SABAH, cani Yunus Emre Geçti’nin ifadesine ulaştı: Varile 2 el ateş ettim!

KATİL YUNUS EMRE GEÇTİ'NİN İFADESİNE SABAH ULAŞTI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yunus Emre Geçti'nin ifadesine SABAH ulaştı.

SON DAKİKA... Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! SABAH, cani Yunus Emre Geçti’nin ifadesine ulaştı: Varile 2 el ateş ettim!

"O VARİLE DOĞRU 2 EL ATEŞ ETTİM"

26 suç kaydı bulunan suç makinesi Yunus Emre Geçti savunmasında, "Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Ben Ihlamurkuyu mahallesinde sokakta oturuyordum. Sonra karakola gittik. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar.

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