Giriş Tarihi: 25.09.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
13:08
SON DAKİKA... Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! SABAH, cani Yunus Emre Geçti'nin ifadesine ulaştı: Varile 2 el ateş ettim!
SON DAKİKA... Türkiye, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a ağladı. İstanbul Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından başından vurulan ve şehit düşen Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta sonsuzluğa uğurlandı. Gözaltına alınan Yunus Emre Geçti'nin ise tam 26 suçtan kaydı çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen katil Geçti'nin ifadesine SABAH ulaştı. İşte detaylar...