SON DAKİKA... Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! SABAH, cani Yunus Emre Geçti’nin ifadesine ulaştı: Varile 2 el ateş ettim!

"O VARİLE DOĞRU 2 EL ATEŞ ETTİM"

26 suç kaydı bulunan suç makinesi Yunus Emre Geçti savunmasında, "Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Ben Ihlamurkuyu mahallesinde sokakta oturuyordum. Sonra karakola gittik. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar.