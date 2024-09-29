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Giriş Tarihi: 29.09.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 06:32

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti göz göre göre salındı

Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de polis merkezinden firar ettikten sonra yakayı ele verince polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin bir kadına cinsel saldırıda bulunup darp ederek hürriyetinden yoksun bıraktığı, dahası "biz işin içinden her şekilde sıyrılırız" diyerek beraat kararı aldığı ortaya çıktı.

ARZU KAYA
SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti göz göre göre salındı

Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 26 suç kaydı sahibi Yunus Emre Geçti'nin 'aramızda nasıl dolaşabiliyor' sorusunun yanıtı suçlardan biriyle ilgili yargılamada gün yüzüne çıktı.

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti göz göre göre salındı

Tarihler 2021 yılının kasım ayını gösterdiğinde emniyete 'kadına şiddet' konulu bir ihbar geldi. Ümraniye'deki bir oto galeriye giden ekipler Aynur Ş.'yi (34) gördü. İddiaya göre Aynur Ş. hayat kadınıydı.

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SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti göz göre göre salındı

O dönem 16 yaşında olan Yunus Emre Geçti, "para verdim benimle olmak zorundasın" dedi. Ancak kadın istemedi. Bunun üzerine kadına zorla dokunmaya başladı. Kadını odaya kilitleyip darp etti.

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti göz göre göre salındı

Aynur Ş. anahtarı bulup kaçmaya çalıştı ancak Geçti tekrar odaya götürüp darp etmeye devam etti. Kadın polisi arayacağını söylediğinde ise saldırgan telefonu alıp fırlattı.

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti göz göre göre salındı

Kadın her kaçmaya çalıştığında darp edildi. Yunus Emre Geçti'nin arkadaşları da olay yerine geldi. Daha sonra da polis ekipleri.

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