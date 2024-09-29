Giriş Tarihi: 29.09.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
06:32
SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti göz göre göre salındı
Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de polis merkezinden firar ettikten sonra yakayı ele verince polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin bir kadına cinsel saldırıda bulunup darp ederek hürriyetinden yoksun bıraktığı, dahası "biz işin içinden her şekilde sıyrılırız" diyerek beraat kararı aldığı ortaya çıktı.