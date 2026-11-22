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Son dakika! Restorana silahlı saldırının ardından 'haraç çetesi' çıktı: Talimat yurtdışından planlama örgüt evinden
Giriş Tarihi: 22.11.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 22.11.2026 06:48
Son dakika! Restorana silahlı saldırının ardından 'haraç çetesi' çıktı: Talimat yurtdışından planlama örgüt evinden
Son dakika haberi: İstanbul Zeytinburnu'nda bir restoranda işletmeci ile bir müşterinin yaralandığı silahlı saldırının arkasından haraç çetesi çıktı. Kamuoyuna tartışma olarak yansıyan saldırının hedefinin 'Basri Baba Restoran'ın sahibi Basri Türkeri, amacının ise haraç tehdidi olduğu belirlendi.