YURTDIŞINDAN TALİMAT ALIP HÜCRE EVİNDE PLAN YAPTILAR

İddianamede; şüphelilerin, yurt dışında bulunan firari örgüt lideri 'Kartal' lakaplı Ömer Yayla'nın talimatıyla toplumda korku ve panik oluşturmayı, haraç alarak maddi kazanç elde etmek amacıyla hiyerarşik yapı içerisinde organize hareket ettiğini, eylemi Sultanbeyli'de bir hücre evinde planladıkları ifade edildi.

"AÇIZ, GELEN GİDEN YOK, PARA BEKLİYORUZ"

Şüphelilerin telefon incelemelerinde ise Kartal adlı kişiyle "Abi vallahi açız. Gelen giden yok. Hat bekliyoruz, kaç gündür para bekliyoruz, para da gelmiyor" dediği, karşı tarafın ise "Biz de onun için uğraşıyoruz, para ve hat geldikten sonra kendinizi aldırsanız ne anlamı kalır" diyerek oyaladığı anlaşıldı. Şüphelinin ayrıca "Babamlar kayıp ilanı vermiş abi", "Yemek söyledin mi abi, sigaramız da bitti" diyerek saklandıkları hücre evindeki maddi çıkmazı dile getirdiği görüldü.