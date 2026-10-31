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SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi
Giriş Tarihi: 31.10.2026 08:19
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 08:24
SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi
Son dakika haberi: Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken 500 kişinin DNA'sı incelendi. Dijital baz istasyonu sinyal trafiğine ilişkin incelemeler ile DNA analizlerinden elde edilecek sonuçların, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soru işaretlerinin giderilmesine ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.