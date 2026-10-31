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Haberler Galeri Yaşam SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi
Giriş Tarihi: 31.10.2026 08:19 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 08:24

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi

Son dakika haberi: Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken 500 kişinin DNA'sı incelendi. Dijital baz istasyonu sinyal trafiğine ilişkin incelemeler ile DNA analizlerinden elde edilecek sonuçların, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soru işaretlerinin giderilmesine ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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Hüseyin KAÇAR
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SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi

Son dakika... Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1'inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi.

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SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi

Yaklaşık 500 kişiden alınan DNA örnekleri, soruşturma dosyasındaki bulgularla karşılaştırılırken özel baz istasyonu ekibinin yürüttüğü teknik çalışmalarda da sona yaklaşıldı.

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SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünü aydınlatmak amacıyla yürütülen çok yönlü teknik incelemeler sürüyor. Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için görevlendirilen özel baz istasyonu ekibinin çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi

Olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması beklenen bilirkişi raporlarının kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Soruşturmanın en önemli aşamalarından birini adli tıp ve DNA incelemeleri oluşturuyor.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi

Dosya kapsamında yaklaşık 500 kişiden DNA örneği alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi

Toplanan örnekler, olay yerinde ve soruşturma dosyasında bulunan materyallerle karşılaştırılmak üzere laboratuvarlarda incelendi.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi

Dijital baz istasyonu sinyal trafiğine ilişkin incelemeler ile DNA analizlerinden elde edilecek sonuçların, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soru işaretlerinin giderilmesine ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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