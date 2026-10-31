SON DAKİKA | Rojin Kabaiş cinayetinin şifresi böyle çözülecek! 500 kişinin DNA’sı incelendi

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünü aydınlatmak amacıyla yürütülen çok yönlü teknik incelemeler sürüyor. Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için görevlendirilen özel baz istasyonu ekibinin çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.