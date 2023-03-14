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Haberler Yaşam Son dakika: Rönesans Rezidans'ta bilirkişi raporuna SABAH ulaştı! İşte binanın çökme nedeni...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 06:45

Son dakika: Rönesans Rezidans'ta bilirkişi raporuna SABAH ulaştı! İşte binanın çökme nedeni...

Son dakika haberleri: 'Cennetten bir kare' denilerek milyonlarca lira bedelle satılan ve yüzlerce kişiye mezar olan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı. İnşaat mühendisi, 2 jeoloji mühendisi ve bir karot uzmanından oluşan bilirkişi heyeti yaptıkları incelemelerde, Rönesans Rezidansın bodrum katına ait perdelerden ve bodrum kat tabanından yer altı suyunun sızdığına dikkat çekti. Heyette yer alan inşaat mühendisine göre bina, bodrum katın üstünde pencere türü boşluklar bırakıldı ve kısa kolon etkisi oluşarak yıkıma uğradı. Raporda ayrıca, bazı kolon etriyelerinin (demir filizlerini saran diktörtgen şeklindeki demir) deprem bölgelerinde kullanılması gereken yöntem olan 135 yerine 90 derece bükülerek yapıldığı vurgulandı.

Mustafa SAİT ÖZKAN
Son dakika: Rönesans Rezidans’ta bilirkişi raporuna SABAH ulaştı! İşte binanın çökme nedeni...

Son dakika haberleri: Hatay'daki yıkımın simgeleri arasında olan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Rönesans Rezidans’ta bilirkişi raporuna SABAH ulaştı! İşte binanın çökme nedeni...

Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığına ilişkin hazırlanan 12 Şubat tarihli ilk raporun ardından, enkazın tamamen kaldırıldığı bilgisi üzerine bilirkişi heyeti rezidansın enkazında yeni bir incelemede daha bulundu. İnceleme sonrası hazırlanan rapora ise SABAH ulaştı.

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Son dakika: Rönesans Rezidans’ta bilirkişi raporuna SABAH ulaştı! İşte binanın çökme nedeni...

Soruşturmayı yürüten Hatay Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı ve 1 inşaat mühendisi, 2 jeoloji mühendisi, 1 karotçu'dan oluşan heyet 4 kişilik bilirkişi heyetince, ilk etapta olay yeri her açıdan fotoğraflandı ve video kaydına aldırıldı. Bilirkişiler eşliğinde, usulüne uygun olarak enkazda bulunan kolon ve kirişlerden, perde beton kısımlarından incelemeye esas karot numunesi alındı.

Son dakika: Rönesans Rezidans’ta bilirkişi raporuna SABAH ulaştı! İşte binanın çökme nedeni...

BODRUM KAT TABANINDAN YER ALTI SUYU SIZINTISI

İncelemelere başlayan bilirkişi heyeti, binanın enkazının tamamen kaldırılmış olduğunu ancak bodrum kata ait çevre perde ve kolonları ile bodrum içi birkaç kolon ve perdenin yıkılmaya uğramadan bulundukları yerde olduklarını saptadı.

Son dakika: Rönesans Rezidans’ta bilirkişi raporuna SABAH ulaştı! İşte binanın çökme nedeni...

Binanın bodrum kat perdelerinden 3 adet, bodrum kat kolonlarından 2 adet karot numunesi alındı. Bilirkişi heyeti, bodrum kattaki inceleme esnasında bodrum kata ait perdelerden ve bodrum kat tabanından yer altı suyunun sızdığını gözlemledi.

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