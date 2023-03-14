Haberler Yaşam Son dakika: Rönesans Rezidans'ta bilirkişi raporuna SABAH ulaştı! İşte binanın çökme nedeni...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 06:45

Son dakika: Rönesans Rezidans'ta bilirkişi raporuna SABAH ulaştı! İşte binanın çökme nedeni...

Son dakika haberleri: 'Cennetten bir kare' denilerek milyonlarca lira bedelle satılan ve yüzlerce kişiye mezar olan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı. İnşaat mühendisi, 2 jeoloji mühendisi ve bir karot uzmanından oluşan bilirkişi heyeti yaptıkları incelemelerde, Rönesans Rezidansın bodrum katına ait perdelerden ve bodrum kat tabanından yer altı suyunun sızdığına dikkat çekti. Heyette yer alan inşaat mühendisine göre bina, bodrum katın üstünde pencere türü boşluklar bırakıldı ve kısa kolon etkisi oluşarak yıkıma uğradı. Raporda ayrıca, bazı kolon etriyelerinin (demir filizlerini saran diktörtgen şeklindeki demir) deprem bölgelerinde kullanılması gereken yöntem olan 135 yerine 90 derece bükülerek yapıldığı vurgulandı.