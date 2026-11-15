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Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 07:01

Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi 'siyasi kumpas' dedi

Son dakika haberi: İstanbul'da rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ve terör örgütüne yardım gibi suçlamalarla tutuklanan 7 eski ilçe belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı.

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MURATHAN YILDIRIM
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Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

Son dakika haberi... Yeni Parti, kuruluş kurultayında "arınma" yerine "rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan" belediye başkanlarının "yeni adresi" olmayı tercih etti. Rüşvet ve irtikâp suçlaması ile tutuklu 7 belediye başkanı, dün 1. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren Yeni Parti'ye katıldı.

Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

Başkanların ortak mektupları, Genel Başkan Özgür Özel tarafından kurultay salonunda okutuldu ve uzun süre alkışlatıldı. Özel; açık itiraflara, etkin pişmanlık beyanlarına rağmen Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü yargılaması için "siyasi kumpas davası" demeyi sürdürdü.

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Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

Öte yandan, partide geniş kapsamlı katılıma imkan veren "çarşaf listeyi" kaldırıp, genel merkezin yazdığı "blok listeye" geçen Özel, tek aday olarak girdiği kurultayı da "Demokrasi şöleni" diye nitelemekten geri durmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

YENİ YOK, ESKİ VAR

Kurultay kapsamında CHP ve diğer partilerden vekillerin ve yerel yöneticilerin Yeni Parti'ye katılacağı beklentisi de boşa çıktı. Yeni Parti'ye geçişler, Özgür Özel tarafından 2024 yılında belediye başkanı adayı gösterilip rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan isimlerle sınırlı kaldı.

Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

Kürsü konuşmasında İmamoğlu Suç Örgütü Davası için "siyasi kumpas" ve "kumpas davası çöktü" demeyi sürdüren Özel, vahim iddiaların hedefindeki tüm tutuklu belediye başkanlarını selamlamakla kalmadı, Halk TV'nin firari patronu Cafer Mahiroğlu'nun "dayanışma duygularını" andı.

Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

Bir kez daha iddianamelerdeki suçlamaların tamamını reddedip şüpheli isimleri savunan Özel, "Cezaevlerindeki tüm masumları kurtaracağız" mesajı vermeyi tercih etti. Divan Başkanı Murat Karayalçın, genel başkanlık seçiminden hemen önce kurultayda tek aday olduğu için bazı delegelerin seçim olmayacağını düşünerek alandan ayrılmaya başladığını belirterek bu duruma son verilmesi çağrısında bulundu.

Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

Özgür Özel konuşmasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yolundayız" ifadelerini kullandı. Buna karşın kurultay salonunda en dikkat çekici detaylardan biri de az sayıdaki Atatürk fotoğrafı oldu. Atatürk'ün tribünlerdeki ve kürsüdeki toplam fotoğraf sayısı 3-4 ile sınırlı kalırken, Özgür Özel ve İmamoğlu'nun toplam fotoğraf sayısı 30'u geçti.

Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

BLOK LİSTE UYGULAMASI

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sokak olaylarında muhalefetin adeta isyan sembolü haline gelen "Pikachu" kostümlü bir şahıs da tribünde yer alarak Özel'in konuşmasını alkışlarla takip etti. Tüzükte çarşaf liste kuralı olmasına karşın parti yönetimi kendi hazırlığı tüzüğe de daha ilk kurultaydan müdahale etti. Seçimlerin, antidemokratik uygulama olarak görülen blok liste usulüyle yapılması yönündeki teklif delegelerin oylarına sunularak kabul edildi. Kürsüye çıkan Bedri Baykam, kararın bu kadar hızla alınmasını eleştirerek, "Blok listeyi yadırgadım" dedi.

PM SEÇİMLERİ BUGÜN

Kurultayın ikinci günü olan bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri olacak. Özel'in çıkaracağı blok liste delegelerin oyuyla kabul edilecek. İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının hedefi olan Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba gibi isimlerin PM'ye girip girmeyeceği dikkatle takip edilecek. Kurultay salonunda hazır bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da yeni PM'de ve MYK'da yer alabileceği de iddialar arasında.

Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

RÜŞVETTEN VE YOLSUZLUKTAN TUTUKLULAR

YENİ Parti Kurultayı'nın en dikkat çekici yanı, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklu bulunan belediye başkanlarının yeni adresinin açıklık kazanması oldu. Ortak bildirileri kurultayda okunan ve yeni partiye katıldıklarını duyuran başkanlar ve haklarındaki iddialar ise şöyle:

Beşiktaş-Rıza Akpolat: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama. 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.

Beykoz-Alaattin Köseler: Suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik; rüşvet alma ve irtikap. 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya ve 16 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Şişli–Resul Emrah Şahan: Çıkar amaçlı suç örgütüne üyelik ve irtikap. 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Büyükçekmece–Hasan Akgün: Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet alma, irtikap ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama. 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bayrampaşa–Hasan Mutlu: Rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve suç örgütü yöneticiliği/üyeliği. 311 yıldan 818 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ataşehir–Onursal Adıgüzel: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma. Hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Adalar–Ali Ercan Akpolat: Örgüt kurma ve rüşvet alma. Soruşturması sürüyor.

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