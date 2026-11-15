Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

RÜŞVETTEN VE YOLSUZLUKTAN TUTUKLULAR
YENİ Parti Kurultayı'nın en dikkat çekici yanı, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklu bulunan belediye başkanlarının yeni adresinin açıklık kazanması oldu. Ortak bildirileri kurultayda okunan ve yeni partiye katıldıklarını duyuran başkanlar ve haklarındaki iddialar ise şöyle:
Beşiktaş-Rıza Akpolat: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama. 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.
Beykoz-Alaattin Köseler: Suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik; rüşvet alma ve irtikap. 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya ve 16 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Şişli–Resul Emrah Şahan: Çıkar amaçlı suç örgütüne üyelik ve irtikap. 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Büyükçekmece–Hasan Akgün: Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet alma, irtikap ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama. 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Bayrampaşa–Hasan Mutlu: Rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve suç örgütü yöneticiliği/üyeliği. 311 yıldan 818 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Ataşehir–Onursal Adıgüzel: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma. Hakkındaki soruşturma devam ediyor.
Adalar–Ali Ercan Akpolat: Örgüt kurma ve rüşvet alma. Soruşturması sürüyor.