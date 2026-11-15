Son Dakika | Rüşvetçilerin adresi Yeni Parti oldu! Özgür Özel itirafları görmezden geldi ’siyasi kumpas’ dedi

BLOK LİSTE UYGULAMASI

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sokak olaylarında muhalefetin adeta isyan sembolü haline gelen "Pikachu" kostümlü bir şahıs da tribünde yer alarak Özel'in konuşmasını alkışlarla takip etti. Tüzükte çarşaf liste kuralı olmasına karşın parti yönetimi kendi hazırlığı tüzüğe de daha ilk kurultaydan müdahale etti. Seçimlerin, antidemokratik uygulama olarak görülen blok liste usulüyle yapılması yönündeki teklif delegelerin oylarına sunularak kabul edildi. Kürsüye çıkan Bedri Baykam, kararın bu kadar hızla alınmasını eleştirerek, "Blok listeyi yadırgadım" dedi.

PM SEÇİMLERİ BUGÜN

Kurultayın ikinci günü olan bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri olacak. Özel'in çıkaracağı blok liste delegelerin oyuyla kabul edilecek. İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının hedefi olan Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba gibi isimlerin PM'ye girip girmeyeceği dikkatle takip edilecek. Kurultay salonunda hazır bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da yeni PM'de ve MYK'da yer alabileceği de iddialar arasında.