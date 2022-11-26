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SON DAKİKA | SABAH sınır hattında! Teröristlerin tünel ağı böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 26.11.2022 10:58
Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
11:26
SON DAKİKA | SABAH sınır hattında! Teröristlerin tünel ağı böyle görüntülendi
Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Tel Rıfat ve çevresini işgal etti. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklığında bulunan Tel Rıfat'ta işgalin ardından çalışmalara başlayan terör örgütü ilçe ve çevresini çevresindeki alanları tünel şebekesiyle sardı. Hava saldırılarından korunmak, cephe hatlarına silah taşımak için edilen tünellerin genişliği ise 1,5 metreyi, yüksekliği 2 metreyi buluyor.