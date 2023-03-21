Son Dakika Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başlıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ile hemşire, ebe, sağlık teknikeri kontenjanları

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile tercih kılavuzu ÖSYM ile paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan alımda branş ve kontenjan dağılımı da belli oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini alırken hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyeni gibi sağlık çalışanları yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi istihdamı da sağlanıyor. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman, başladı mı? İşte, tüm merak edilenler…