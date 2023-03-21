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Haberler Yaşam Son Dakika Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başlıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ile hemşire, ebe, sağlık teknikeri kontenjanları
Giriş Tarihi: 21.03.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 09:29

Son Dakika Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başlıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ile hemşire, ebe, sağlık teknikeri kontenjanları

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile tercih kılavuzu ÖSYM ile paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan alımda branş ve kontenjan dağılımı da belli oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini alırken hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyeni gibi sağlık çalışanları yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi istihdamı da sağlanıyor. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman, başladı mı? İşte, tüm merak edilenler…

Son Dakika Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başlıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ile hemşire, ebe, sağlık teknikeri kontenjanları

42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzu İŞKUR ve ÖSYM sistemine gönderildi. Bakan Koca'nın İlan ettiğimiz '85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız' dediği 2. İşçi alımı için ilk adım atıldı. 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini alırken hemşire, ebe, sağlık teknikeri adayları süreci takip etmeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. işçi alımı ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte, detaylar…

Son Dakika Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başlıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ile hemşire, ebe, sağlık teknikeri kontenjanları

SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Bakan Fahrettin Koca tarafından ikinci adımının gerçekleşeceğini aktarılan Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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Son Dakika Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başlıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ile hemşire, ebe, sağlık teknikeri kontenjanları

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair ilk açıklama bugün geldi. Buna göre başvuru işlemlerinde ilk adım atıldı ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Branş ve kontenjan dağılımı ise şöyle:

Son Dakika Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başlıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ile hemşire, ebe, sağlık teknikeri kontenjanları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI 2023

Bakan Koca tarafından alıma dair detaylar paylaşıldı:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

Son Dakika Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başlıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ile hemşire, ebe, sağlık teknikeri kontenjanları

PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin sağlık çalışanı ve sürekli işçi alımı ile toplamda 42 bin 500 atama yapıldı.

İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılacak. Detaylar başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

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