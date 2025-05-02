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Son dakika: Sahte vekaletnameyle 1.7 milyarlık dev vurgun! CHP'li belediye çalışanlarından şok tuzak
Giriş Tarihi: 02.05.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
06:30
Son dakika: Sahte vekaletnameyle 1.7 milyarlık dev vurgun! CHP'li belediye çalışanlarından şok tuzak
Aydın'ın Didim İlçesi'nde yurtdışında özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Didim Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü'nün de yer aldığı çetenin, uzun süre yurtdışında bulunan İngilizlere ait 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı sahte vekâletnameyle satarak yaptığı ortaya çıktı.