Giriş Tarihi: 15.09.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
17:10
SON DAKİKA... Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Yaralı işçi Zafer Emanet dehşet anlarını anlattı: Öyle bir patladı ki…
Sakarya Hendek'te bulunan bir makarna fabrikasında yaşanan patlamada 6'sı ağır 28 kişi kişi yaralandı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş yaralıları hastanelerde ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Patlamada yaralanan işçi Zafer Emanet, dehşet dolu dakikaları anlattı…