SON DAKİKA... Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Yaralı işçi Zafer Emanet dehşet anlarını anlattı: Öyle bir patladı ki…

2 YARALI ENTÜBE EDİLDİ 6'SI AĞIR 28 YARALI VAR

Yapılan son açıklamada ise 6'sı ağır 28 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği belirtildi. Valilikten konuya ilişkin yapılan son açıklamada, "6 ağır yaralının 2'si entübe olmak üzere 28 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soğutma çalışmaları devam ediyor ve fabrika içerisinde kimse kalmadı" ifadeleri yer aldı.