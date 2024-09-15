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Giriş Tarihi: 15.09.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 17:10

SON DAKİKA... Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Yaralı işçi Zafer Emanet dehşet anlarını anlattı: Öyle bir patladı ki…

Sakarya Hendek'te bulunan bir makarna fabrikasında yaşanan patlamada 6'sı ağır 28 kişi kişi yaralandı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş yaralıları hastanelerde ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Patlamada yaralanan işçi Zafer Emanet, dehşet dolu dakikaları anlattı…

Hüseyin CUMALI
SON DAKİKA... Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Yaralı işçi Zafer Emanet dehşet anlarını anlattı: Öyle bir patladı ki…

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde bulunan bir makarna fabrikasında öğlen saatlerinde patlama yaşandı.

SON DAKİKA... Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Yaralı işçi Zafer Emanet dehşet anlarını anlattı: Öyle bir patladı ki…

Patlamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi.

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SON DAKİKA... Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Yaralı işçi Zafer Emanet dehşet anlarını anlattı: Öyle bir patladı ki…

PATLAMA DEĞİRMEN BÖLÜMÜNDE YAŞANDI

İlk tespitlere göre değirmen bölümünde meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor. Olay yerine gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

SON DAKİKA... Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Yaralı işçi Zafer Emanet dehşet anlarını anlattı: Öyle bir patladı ki…

2 YARALI ENTÜBE EDİLDİ 6'SI AĞIR 28 YARALI VAR

Yapılan son açıklamada ise 6'sı ağır 28 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği belirtildi. Valilikten konuya ilişkin yapılan son açıklamada, "6 ağır yaralının 2'si entübe olmak üzere 28 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soğutma çalışmaları devam ediyor ve fabrika içerisinde kimse kalmadı" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA... Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Yaralı işçi Zafer Emanet dehşet anlarını anlattı: Öyle bir patladı ki…

YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİLER

Öte yandan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Patlamada yaralanan işçilerden Zafer Emanet, dehşet dolu dakikaları anlattı.

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