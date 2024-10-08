SON DAKİKA... Şantaj, taciz ve tehdit! Suç çeteleri Discord’da cirit atıyor: Çocuklarımız tehlikede!

"DARK" MİZAH ADI ALTINDA TÜM DEĞERLERE HAKARET

Discord'da kurulan bu toplulukların "Dark" mizah yapılan topluluklar. Dark mizah da ise bütün milli ve manevi değerler ve cinayet, ölüm gibi konular üzerinde mizah yapma üzerine kurulu. Bu topluluklarda şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e hatta dini değerlere dahi aşağılayıcı ifadeler kullanılıyor. Söylenen aşağılayıcı ifadeler ise dark mizah adı altında mizahi bir bakış acısı olarak değerlendiriliyor.