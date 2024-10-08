SON DAKİKA... Şantaj, taciz ve tehdit! Suç çeteleri Discord’da cirit atıyor: Çocuklarımız tehlikede!

Giriş Tarihi: 08.10.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
12:09
Son dakika haberi... Anlık mesajlaşma uygulaması Discord, suç çetelerinin merkezi haline geldi. 300 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı olan Discord'da kişisel bilgileri ele geçiren çeteler çocuklarımızı tehdit etti. Yapılan incelemelerde çetelerin kız çocuklarının uygunsuz görüntülerini ele geçirip şantaj yaptığı tespit edildi. Çalıntı kredi kartlarını kullanan çetelerin kişisel bilgileri ise 100-200 TL'ye elde ettikleri belirlendi. İşte gençlerimizi ve çocuklarımızı tehdit eden Discord tehlikesinin perde arkası!