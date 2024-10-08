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Giriş Tarihi: 08.10.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:09

SON DAKİKA... Şantaj, taciz ve tehdit! Suç çeteleri Discord’da cirit atıyor: Çocuklarımız tehlikede!

Son dakika haberi... Anlık mesajlaşma uygulaması Discord, suç çetelerinin merkezi haline geldi. 300 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı olan Discord'da kişisel bilgileri ele geçiren çeteler çocuklarımızı tehdit etti. Yapılan incelemelerde çetelerin kız çocuklarının uygunsuz görüntülerini ele geçirip şantaj yaptığı tespit edildi. Çalıntı kredi kartlarını kullanan çetelerin kişisel bilgileri ise 100-200 TL'ye elde ettikleri belirlendi. İşte gençlerimizi ve çocuklarımızı tehdit eden Discord tehlikesinin perde arkası!

Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA... Şantaj, taciz ve tehdit! Suç çeteleri Discord’da cirit atıyor: Çocuklarımız tehlikede!

Discord, topluluk kurmak ve bu topluluklarla anlık mesajlaşmak için tasarlanmış bir uygulama. 2020 yılına ait istatistiklere göre 300 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Aylık 140 milyon, günlük ise 14 milyondan fazla aktif kullanıcısı var.

SON DAKİKA... Şantaj, taciz ve tehdit! Suç çeteleri Discord’da cirit atıyor: Çocuklarımız tehlikede!

Fatih'te canice işlenen cinayetin ardından Discord'da yapılan paylaşımlar dikkatleri bu uygulamaya cevirdi. Özelikle Discord'da bulunan bazı topluluklar yasadışı şekilde elde ettikleri kişisel veriler ile 18 yaşından küçük kız çocuklarını hedef alıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması olan Discord nasıl oldu da bir suçlu toplama alanına dönüştü.

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SON DAKİKA... Şantaj, taciz ve tehdit! Suç çeteleri Discord’da cirit atıyor: Çocuklarımız tehlikede!

"DARK" MİZAH ADI ALTINDA TÜM DEĞERLERE HAKARET

Discord'da kurulan bu toplulukların "Dark" mizah yapılan topluluklar. Dark mizah da ise bütün milli ve manevi değerler ve cinayet, ölüm gibi konular üzerinde mizah yapma üzerine kurulu. Bu topluluklarda şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e hatta dini değerlere dahi aşağılayıcı ifadeler kullanılıyor. Söylenen aşağılayıcı ifadeler ise dark mizah adı altında mizahi bir bakış acısı olarak değerlendiriliyor.

SON DAKİKA... Şantaj, taciz ve tehdit! Suç çeteleri Discord’da cirit atıyor: Çocuklarımız tehlikede!

ŞANTAJ ÇETELERİ

Discord'daki bu topluluklarda bulunan kişilerin birçoğu ise geçimini şantaj yaparak sağlıyor. Şantaj yaparak para kazandıklarını ise sosyal medya üzerinden paylaşmaktan da çekinmiyorlar. Sosyal medya da dolaşıma sokulan bir videoda "Şantaj yaparak para kazanıyoruz" diyen bir kişi "Kimse bizi durduramaz" demekten de geri durmadı.

SON DAKİKA... Şantaj, taciz ve tehdit! Suç çeteleri Discord’da cirit atıyor: Çocuklarımız tehlikede!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sosyal medyada bulunan ve bir kız çocuğunu şantaj yapılan video ile ilgili videonun kurgu olduğunu ve şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı. Ancak sosyal medyada birçok şantaj videosunun hala dolaşımda olduğu belirlendi.

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