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Son dakika: Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları tacizi ortaya çıkardı: ‘Çok tatlısın, çok seksisin’
Giriş Tarihi: 09.01.2023 06:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
06:58
Son dakika: Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları tacizi ortaya çıkardı: ‘Çok tatlısın, çok seksisin’
Son dakika haberi: Konya'da lise öğrencisi Ç.G. (15), staj yeri ayarlamak için gittiği mali müşavirlik ofisinde dehşeti yaşadı. Mali müşavir M.Ş'nin (42) cinsel saldırısına uğrayan genç kız polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.