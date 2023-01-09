Son dakika: Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları tacizi ortaya çıkardı: ‘Çok tatlısın, çok seksisin’

Burada bir süre bekleyen Ç.G., daha sonra staj yeri ayarlayacağını söyleyip çağırması üzerine mali müşavir M.Ş'nin ofisine girdi. M.Ş., iddiaya göre burada genç kızı öptü ve ardından da üzerindeki kıyafetleri açıp cinsel saldırıda bulundu.



