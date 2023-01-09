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Haberler Yaşam Son dakika: Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları tacizi ortaya çıkardı: ‘Çok tatlısın, çok seksisin’
Giriş Tarihi: 09.01.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 06:58

Son dakika: Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları tacizi ortaya çıkardı: ‘Çok tatlısın, çok seksisin’

Son dakika haberi: Konya'da lise öğrencisi Ç.G. (15), staj yeri ayarlamak için gittiği mali müşavirlik ofisinde dehşeti yaşadı. Mali müşavir M.Ş'nin (42) cinsel saldırısına uğrayan genç kız polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOLGA YANIK
Son dakika: Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları tacizi ortaya çıkardı: ‘Çok tatlısın, çok seksisin’

Kız Meslek Lisesi'nde muhasebe finansman bölümünde okuyan Ç.G., Aralık ayında bir arkadaşının da staj yaptığı merkez Meram ilçesinde bulunan mali müşavirlik ofisine gitti.

Son dakika: Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları tacizi ortaya çıkardı: ‘Çok tatlısın, çok seksisin’

Burada bir süre bekleyen Ç.G., daha sonra staj yeri ayarlayacağını söyleyip çağırması üzerine mali müşavir M.Ş'nin ofisine girdi. M.Ş., iddiaya göre burada genç kızı öptü ve ardından da üzerindeki kıyafetleri açıp cinsel saldırıda bulundu.

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Son dakika: Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları tacizi ortaya çıkardı: ‘Çok tatlısın, çok seksisin’

Yaşadıklarını bir süre kimseye anlatamayan Ç.G. durumu önce okuldaki öğretmenine anlattı. Öğretmen, 'Kız çocuğusun, adın çıkar' dedi.

Son dakika: Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları tacizi ortaya çıkardı: ‘Çok tatlısın, çok seksisin’

Ç.G. de daha sonra istismara maruz kaldığı ofiste staj yapan arkadaşına yaşadıklarını anlattı. Arkadaşının durumu polise anlatmasını söylemesi üzerine Ç.G. eve gelen polislere istismarı uğradığını söyledi.

Son dakika: Sapık mali müşavir genç kıza dehşeti yaşattı! Ses kayıtları tacizi ortaya çıkardı: ‘Çok tatlısın, çok seksisin’

Gözaltına alınan M.Ş. 24 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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