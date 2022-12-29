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Haberler Yaşam Son dakika: Sapık patron tuvalete kamera yerleştirdi! Kadınların 285 videosunu gizlice çekti
Giriş Tarihi: 29.12.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 06:31

Son dakika: Sapık patron tuvalete kamera yerleştirdi! Kadınların 285 videosunu gizlice çekti

Son dakika haberi: İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde yaşananlar bu kadarı da olmaz dedirtti. İş yeri ortaklarından porföy uzmanı olarak çalışan Onur A. (40) işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi. Skandalı iş yerindeki bir çalışan ortaya çıkardı.

ATAKAN IRMAK
Son dakika: Sapık patron tuvalete kamera yerleştirdi! Kadınların 285 videosunu gizlice çekti

İstanbul'da kafelerin tuvaletine koyulan gizli kamera skandalından sonra şimdi de iş yerlerinde kamera düzeneği skandalı patladı. İş yeri sahibi işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi.

Son dakika: Sapık patron tuvalete kamera yerleştirdi! Kadınların 285 videosunu gizlice çekti

Olay geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık tarihlerinde Bayrampaşa İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde meydana geldi. 19 yaşındaki Ece Ö., iş yerinde portföy uzmanı olarak çalışan Onur A. (40), isimli kişiye ait iş güvenliği hizmeti veren şirkette işe başladı. Genç kadın işe başladığından itibaren iddiaya göre Onur A., tarafından sözlü tacize maruz kalıyordu.

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Son dakika: Sapık patron tuvalete kamera yerleştirdi! Kadınların 285 videosunu gizlice çekti

PATRONUN SÖZLÜ TACİZLERİ YÜZÜNDEN İŞTEN AYRILDI

Bir süre iş yerinde çalışan genç kadın sigortası yapılmadığı ve 'Ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?' gibi sorulara maruz kalınca işten ayrılmaya karar verdi. Aradan geçen bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski iş yerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.

Son dakika: Sapık patron tuvalete kamera yerleştirdi! Kadınların 285 videosunu gizlice çekti

TUVALETTE GİZLİ KAMERA DÜZENEKLERİ

Zehra Ö., geldiğinde Ece Ö.'ye iş yerinde kullanılan ortak tuvalette farklı açılara yerleştirilmiş ve kayıt yapar halde gizli kameralar bulduğunu söyledi. Duydukları karşısında şoke olan genç kadın arkadaşından bir de kendisine ait görüntülerin de bulunduğunu öğrendi. Arkadaşı tarafından gizlice kayıt altına alınan görüntüleri izleyen genç kadın skandal olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son dakika: Sapık patron tuvalete kamera yerleştirdi! Kadınların 285 videosunu gizlice çekti

285 ADET VİDEO KAYDI ÇIKTI

İş arkadaşlarıyla birlikte savcılıkta ifade veren Zehra Ö, Denizcan Kaygusuz isimli iş arkadaşının ele geçirdiği görüntülerde kendisine ait görüntülerin bulunduğunu alınan kayıtlarda toplamda 285 adet video bulunduğunu söyledi. Yaşanan kayıt skandalında iş yeri sahibi Onur A.'nın kameraları yerleştirirken kendisini de kaydettiği ve bu şekilde deşifre olduğu anlatıldı.

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