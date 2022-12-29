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Son dakika: Sapık patron tuvalete kamera yerleştirdi! Kadınların 285 videosunu gizlice çekti
Giriş Tarihi: 29.12.2022 06:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
06:31
Son dakika: Sapık patron tuvalete kamera yerleştirdi! Kadınların 285 videosunu gizlice çekti
Son dakika haberi: İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde yaşananlar bu kadarı da olmaz dedirtti. İş yeri ortaklarından porföy uzmanı olarak çalışan Onur A. (40) işletmesinde ortak kullanılan iş yeri tuvaletinin içerisine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi. Skandalı iş yerindeki bir çalışan ortaya çıkardı.