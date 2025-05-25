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SON DAKİKA | Savcılıktan yol verme cinayetine dikkat çeken dava! Kardeşi cinayeti işledi, ağabeyinin hapsi istendi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
07:39
SON DAKİKA | Savcılıktan yol verme cinayetine dikkat çeken dava! Kardeşi cinayeti işledi, ağabeyinin hapsi istendi
Son dakika haberi: İstanbul Pendik'te geçtiğimiz 4 Ocak günü, yol verme tartışması cinayetle bitti. Motosikletli Yusuf Savaş, otomobil sürücüsü Turan Yılmaz'la kavga etti, Savaş'ın kardeşi de olaya müdahil olup Yılmaz'ı sırtından bıçakladı. Cinayeti 18 yaşından küçük kardeş A.S. işlese de savcılık ağabeye dava açtı.