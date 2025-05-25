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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Savcılıktan yol verme cinayetine dikkat çeken dava! Kardeşi cinayeti işledi, ağabeyinin hapsi istendi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 07:39

SON DAKİKA | Savcılıktan yol verme cinayetine dikkat çeken dava! Kardeşi cinayeti işledi, ağabeyinin hapsi istendi

Son dakika haberi: İstanbul Pendik'te geçtiğimiz 4 Ocak günü, yol verme tartışması cinayetle bitti. Motosikletli Yusuf Savaş, otomobil sürücüsü Turan Yılmaz'la kavga etti, Savaş'ın kardeşi de olaya müdahil olup Yılmaz'ı sırtından bıçakladı. Cinayeti 18 yaşından küçük kardeş A.S. işlese de savcılık ağabeye dava açtı.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | Savcılıktan yol verme cinayetine dikkat çeken dava! Kardeşi cinayeti işledi, ağabeyinin hapsi istendi

Son dakika haberi: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 4 Ocak günü İstanbul Pendik'te otomobil sürücüsü Turan Yılmaz(48) ile motosiklet sürücüsü Yusuf Savaş(20) arasında yol verme meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SON DAKİKA | Savcılıktan yol verme cinayetine dikkat çeken dava! Kardeşi cinayeti işledi, ağabeyinin hapsi istendi

Kavga tam da motosikletli adamın 18 yaşından küçük kardeşi A.S.'nin iş yerinin olduğu yerdeydi. A.S. iş yerinden aldığı bıçakla Turan Yılmaz'ın sırtı dönükken onu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA | Savcılıktan yol verme cinayetine dikkat çeken dava! Kardeşi cinayeti işledi, ağabeyinin hapsi istendi

"BİRİ EŞİMİ DARP ETTİ, DİĞERİ BIÇAKLADI"

Yılmaz'ın eşi soruşturma kapsamında ifade vererek korkunç anları anlattı.

SON DAKİKA | Savcılıktan yol verme cinayetine dikkat çeken dava! Kardeşi cinayeti işledi, ağabeyinin hapsi istendi

Engelli çocuklarını gezdirmek için dışarı çıktıklarını söyleyen kadın, "Aracın sağ tarafından geçen motosiklet sürücüsü eşime küfretti. Eşim de durumu anlamak için araçtan inip neden küfrettiğini sordu.

SON DAKİKA | Savcılıktan yol verme cinayetine dikkat çeken dava! Kardeşi cinayeti işledi, ağabeyinin hapsi istendi

Motosikletli eşime saldırıp yere düşürdü. Eşimin yüzü kanlar içinde kaldı. Ben de araçtan inip kavgayı ayırmaya çalıştım. Arbede devam ederken esnaf dükkanlarının içinden gelen A.S. eşimi arkasından bıçaklayıp kaçtı" dedi.