Son dakika | Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi: Savcılık mütaalasını açıkladı

İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

211 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı esas ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Erzan'ın 3 kişiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık', aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim'in de bulunduğu 27 kişiye karşı 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.