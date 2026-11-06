Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Son dakika | Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi: Savcılık mütaalasını açıkladı
Giriş Tarihi: 06.11.2026 13:33 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 13:40

Son dakika | Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi: Savcılık mütaalasını açıkladı

Son dakika haberi: Yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık suçundan yeniden yargılanan Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında Erzan'ın, 'nitelikli dolandırıcılık', 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Deniz YUSUFOĞLU
  • ABONE OL
Son dakika | Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi: Savcılık mütaalasını açıkladı

Son dakika... Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Fernando Muslera gibi isimlerin bulunduğu birçok kişiyi dolandırmaktan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın dosyası İstinaf'tan "usulden" bozularak dönmüştü.

Son dakika | Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi: Savcılık mütaalasını açıkladı

İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

211 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı esas ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Erzan'ın 3 kişiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık', aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim'in de bulunduğu 27 kişiye karşı 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi: Savcılık mütaalasını açıkladı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi: Savcılık mütaalasını açıkladı

5 SANIĞA DA HAPİS İSTENDİ

Tutuksuz sanık Nur Erkasap'ın "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Sanık Ali Yörük'ün "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 15 yıla, sanık Atilla Yörük'ün "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıldan 18 yıla, sanık Nazlı Can'ın aynı suçlardan 8 yıldan 30 yıla ve sanık Hüseyin Elibol'un ise 4 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Son dakika | Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi: Savcılık mütaalasını açıkladı

SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine ertelendi.

#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA