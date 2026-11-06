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Son dakika | Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi: Savcılık mütaalasını açıkladı
Giriş Tarihi: 06.11.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 13:40
Son dakika | Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi: Savcılık mütaalasını açıkladı
Son dakika haberi: Yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık suçundan yeniden yargılanan Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında Erzan'ın, 'nitelikli dolandırıcılık', 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.