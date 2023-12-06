Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! Seçil Erzan’ın bankasından bavullarla para götürmüşler! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.12.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 22:58

SON DAKİKA! Seçil Erzan’ın bankasından bavullarla para götürmüşler! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

Son dakika haberi… Türkiye, günlerdir Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi birçok ünlü futbolcuyu yüksek kar vaadiyle dolandıran banka müdürü Seçil Erzan'ı konuşuyor. Fatih Terim'in ismi de futbol dünyasını sarsan fon skandalında en ön sıradalarda yazılıyor. Herkesin konuştuğu skandalda flaş gelişmeler de gelmeye devam ediyor. ATV Haber çok önemli bir görüntüye ulaştı. Görüntülerde, Seçil Erzan'ın bankasından bavullarla para götürülüyor. Peki bankadan bavul bavul götürülen 17 milyon TL kimin? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA! Seçil Erzan’ın bankasından bavullarla para götürmüşler! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

Son dakika haberi… Milyonlarca dolarlık "gizli fon" dolandırıcılığı vurgunundaki ayrıntılara her geçen gün yenisi ekleniyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi birçok ünlü futbolcunun banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılması olayına ilişkin kritik bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA! Seçil Erzan’ın bankasından bavullarla para götürmüşler! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

GÖRÜNTÜLER İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

ATV Haber çok önemli bir görüntüye ulaştı. Görüntülerde iki kişi önce banka şubesine geliyor ardından raporlara 17 milyon TL olarak geçen parayı 3 bavula zorla yerleştiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Seçil Erzan’ın bankasından bavullarla para götürmüşler! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

BANKADAN BAVULLARLA PARA GÖTÜRDÜLER

Hatta fermuar kapanmadığı için bavulun üzerine çıkıyor ve ancak kapatabiliyor. Parayı aldıktan sonra 3 bavulla birlikte bankadan uzaklaşıyor.

SON DAKİKA! Seçil Erzan’ın bankasından bavullarla para götürmüşler! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

PEKİ BU PARA KİMİN?

ATV Haber sahte fon skandalında adı geçen Fatih Terim'in olduğu iddia edilen paranın görüntüsüne ulaştı. Peki bu paranın Fatih Terim'in olduğu iddiası nereden geliyor?

SON DAKİKA! Seçil Erzan’ın bankasından bavullarla para götürmüşler! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

Seçil Erzan'ın davasında flaş gelişme! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı

SON DAKİKA