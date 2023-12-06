Haberler Yaşam SON DAKİKA! Seçil Erzan’ın bankasından bavullarla para götürmüşler! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 06.12.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 22:58

SON DAKİKA! Seçil Erzan’ın bankasından bavullarla para götürmüşler! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

Son dakika haberi… Türkiye, günlerdir Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi birçok ünlü futbolcuyu yüksek kar vaadiyle dolandıran banka müdürü Seçil Erzan'ı konuşuyor. Fatih Terim'in ismi de futbol dünyasını sarsan fon skandalında en ön sıradalarda yazılıyor. Herkesin konuştuğu skandalda flaş gelişmeler de gelmeye devam ediyor. ATV Haber çok önemli bir görüntüye ulaştı. Görüntülerde, Seçil Erzan'ın bankasından bavullarla para götürülüyor. Peki bankadan bavul bavul götürülen 17 milyon TL kimin? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…