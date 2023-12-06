Seçil Erzan’ın davasında flaş gelişme! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Son dakika haberi… Türkiye, günlerdir Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi birçok ünlü futbolcuyu yüksek kar vaadiyle dolandıran banka müdürü Seçil Erzan'ı konuşuyor. Fatih Terim'in ismi de futbol dünyasını sarsan fon skandalında en ön sıradalarda yazılıyor. Herkesin konuştuğu skandalda flaş gelişmeler de gelmeye devam ediyor. ATV Haber çok önemli bir görüntüye ulaştı. Görüntülerde, Seçil Erzan'ın bankasından bavullarla para götürülüyor. Peki bankadan bavul bavul götürülen 17 milyon TL kimin? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…