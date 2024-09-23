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Giriş Tarihi: 23.09.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:17

SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında yürek yakan detay: Meğer bu sabah…

Türkiye, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a ağladı. Polis memuru Şeyda Yılmaz, İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti'yi yakalamak için düzenlenen operasyonda başından vurularak şehadete ulaştı. Şehit Yılmaz, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan cenaze töreninin ardından memleketi Sivas'a uğurlandı. Kahraman polisle ilgili o detay yürekleri yaktı…

İHA
SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında yürek yakan detay: Meğer bu sabah…

İstanbul Ümraniye'de dün gece Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Yunus Emre Geçti'yi Ihlamurkuyu Mahallesinde yakalandı.

SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında yürek yakan detay: Meğer bu sabah…

ÇIKAN ARBEDEDE BAŞINDAN VURULAN ŞEYDA YILMAZ ŞEHİT OLDU

Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralandı. Acil olarak ameliyata alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında yürek yakan detay: Meğer bu sabah…

BABA OCAĞI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehidin Sivas kent merkezi Huzur Mahallesinde bulunan baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında yürek yakan detay: Meğer bu sabah…

Öte yandan Yılmaz'ın olaydan sonraki gün izne çıkıp Sivas'ta bulunan anne ve babasının yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Yılmaz, bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sivas'ta Ay Yıldız Camiinde kılınacak cenaze namazının arından Yukarı Tekke Polis Şehitliğine defnedilecek.

SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında yürek yakan detay: Meğer bu sabah…

"5 GÜNLÜK İZNE GELECEKTİ, NASİP OLMADI"
Sivas'ta ki komşu Mustafa Yaman, Yılmaz'ın olaydan sonraki gün 5 günlük bir izne çıkacağını ifade ederek, "Anne ve babaları gibi çocukları da çok iyilerdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kendi evladımız gibiydi.

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