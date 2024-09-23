Giriş Tarihi: 23.09.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
12:17
SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında yürek yakan detay: Meğer bu sabah…
Türkiye, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a ağladı. Polis memuru Şeyda Yılmaz, İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti'yi yakalamak için düzenlenen operasyonda başından vurularak şehadete ulaştı. Şehit Yılmaz, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan cenaze töreninin ardından memleketi Sivas'a uğurlandı. Kahraman polisle ilgili o detay yürekleri yaktı…