SON DAKİKA... Şehit polis Şeyda Yılmaz hakkında yürek yakan detay: Meğer bu sabah…

"5 GÜNLÜK İZNE GELECEKTİ, NASİP OLMADI"

Sivas'ta ki komşu Mustafa Yaman, Yılmaz'ın olaydan sonraki gün 5 günlük bir izne çıkacağını ifade ederek, "Anne ve babaları gibi çocukları da çok iyilerdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kendi evladımız gibiydi.